- De quoi Winterkorn était-il au courant?

Le système judiciaire s'en tient à son plan, près de neuf ans après que le scandale des moteurs diesel de Volkswagen est devenu public, le rôle de l'ex-PDG Martin Winterkorn va être examiné de près. Le tribunal régional de Brunswick a prévu près de 90 dates d'audience pour le procès pénal, qui se déroulera jusqu'en septembre 2025. Les audiences doivent commencer le 3 septembre. Cependant, les récents problèmes de santé du septuagénaire ont soulevé des questions sur sa capacité à assister au procès.

Il y a quelques semaines à peine, en juillet, Winterkorn a subi une autre opération du genou en raison d'une urgence médicale. Bien que l'intervention ait été apparemment réussie, on dit qu'il est physiquement affaibli et qu'il a dû séjourner dans une clinique de réhabilitation. La question de savoir si l'ancien PDG pourra se rendre régulièrement de Bavière en Basse-Saxe pour les séances de procès de deux jours est légitime, surtout si l'on considère les précédents désagréments de la justice en raison de problèmes de santé.

Winterkorn a manqué le premier grand procès pour fraude

Winterkorn était censé comparaître dans une salle d'audience de Brunswick avec quatre autres anciens responsables et ingénieurs de VW à partir de septembre 2021. Les chefs d'accusation portaient sur la fraude commerciale et en bande organisée concernant le programme de tricherie. Cependant, un rapport de fitness juste avant le début a jugé Winterkorn inapte à comparaître en raison de plusieurs opérations de la hanche. En conséquence, le juge a séparé le dossier Winterkorn de ce procès, une décision qui a suscité des critiques.

Une nouvelle tentative est entreprise pour examiner les actions et les connaissances de Winterkorn en justice. Pour rafraîchir la mémoire du public, la Chambre des infractions économiques a récemment résumé les chefs d'accusation regroupés dans un aperçu de six pages. Les chefs d'accusation comprennent la fraude commerciale, la manipulation du marché et la fausse déclaration sous serment. Winterkorn est accusé d'avoir trompé les acheteurs de VW sur les caractéristiques des voitures et d'avoir intentionnellement tardé à informer le marché des risques de pénalité en septembre 2015. En 2017, il est accusé d'avoir fait une fausse déclaration sous serment devant le Comité d'enquête parlementaire du Bundestag.

Environ neuf millions de véhicules touchés en Europe et aux États-Unis

Le scandale des moteurs diesel a été révélé en septembre 2015 par des enquêtes des autorités environnementales et des scientifiques américains. Selon le tribunal, environ neuf millions de véhicules en Europe et aux États-Unis ont été touchés par les manipulations des moteurs diesel, causant des centaines de millions d'euros de dommages aux acheteurs. Le scandale a plongé VW dans sa plus grave crise de l'histoire et a coûté des milliards d'euros pour clarifier les questions juridiques. Winterkorn a démissionné et a admis par la suite que son nom était associé au scandale des moteurs diesel.

Cependant, il a toujours nié toute responsabilité criminelle personnelle. En début d'année 2024, Winterkorn a témoigné pour la première fois en justice en tant que témoin. "Je considère ces accusations comme infondées", a déclaré l'ancien PDG lors du procès civil de plusieurs milliards de dollars des investisseurs contre VW au tribunal régional supérieur de Brunswick. Winterkorn a fait référence aux deux procédures pénales pour fraude et manipulation du marché intentées par le parquet de Brunswick. Le chef d'accusation de fausse déclaration devant le Bundestag vient des procureurs de Berlin.

Winterkorn affaibli physiquement a besoin de pauses.

Au cours de sa déposition, Winterkorn a déclaré qu'il n'était pas impliqué dans les décisions concernant le logiciel de manipulation. "Je n'ai ni demandé, ni soutenu, ni toléré l'utilisation de cette fonction." Au cours de l'interrogatoire subséquent de quatre jours, il est devenu clair que les opérations avaient laissé des traces. Winterkorn est apparu malade et a eu besoin de pauses fréquentes. Cela sera probablement aussi le cas pour le procès pénal s'il se déroule comme prévu.

Malgré les procédures judiciaires en cours contre lui, les problèmes de santé de Winterkorn ont entraîné des absences au procès. Cependant, le scandale des moteurs diesel concernant près de neuf millions de véhicules touchés continue de justifier un examen des actions et des connaissances de Winterkorn dans le secteur des moteurs diesel.

