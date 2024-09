- De quoi Winterkorn était-il au courant?

Le système judiciaire s'en tient à son plan - presque une décennie après la révélation du scandale diesel chez Volkswagen, le rôle de l'ancien PDG Martin Winterkorn est enfin prêt pour un examen approfondi. Le tribunal régional de Brunswick a organisé environ 90 audiences jusqu'en septembre 2025, le procès commençant le mardi 3 septembre. Des rapports récents sur l'état de santé de Winterkorn avaient soulevé des doutes sur ces plans.

Malgré ces doutes, la date de début du procès reste inchangée quelques heures avant son début prévu. Le tribunal régional n'a pas indiqué de plans pour reporter à nouveau le procès en raison de préoccupations pour la santé à midi aujourd'hui.

Winterkorn va-t-il finalement faire face à une enquête approfondie qu'il avait promise dans sa vidéo d excuses en 2015 ? "Je suis toujours sans réponses à toutes les questions", avait-il déclaré à l'époque. Il est difficile de croire que l'ancien PDG a découvert de nouvelles informations ces dernières années qu'il partagerait maintenant avec la chambre des crimes économiques à Brunswick.

Des préoccupations pour la santé sont apparues suite à une autre opération du genou de Winterkorn en juillet. Bien que l'opération ait été réussie, son état physique aurait reportedly été affaibli, nécessitant un séjour dans une clinique de réhabilitation. La légitimité de Winterkorn voyageant de Bavière en Basse-Saxe presque chaque semaine pour siéger dans le box des accusés pendant deux jours est ouverte à question. Sa santé a déjà perturbé les plans du système judiciaire.

Winterkorn a manqué le premier grand procès pour fraude

Initialement, Winterkorn était censé comparaître dans une salle d'audience à Brunswick avec quatre autres anciens responsables et ingénieurs de VW à partir de septembre 2021. Le procès, qui n'a toujours pas abouti après trois ans de procédures, comprenait des accusations de fraude commerciale et criminelle concernant le logiciel de tricherie.

Cependant, un avis d'expert a déterminé que Winterkorn était incapable de participer au procès en raison de plusieurs opérations de la hanche. Pour poursuivre l'enquête sur "Dieselgate", le juge a séparé l'affaire Winterkorn de ce procès, une décision qui a suscité des critiques.

Maintenant, une autre tentative est entreprise pour examiner les actions et les connaissances de Winterkorn en justice. Dans un récent résumé, la chambre des crimes économiques a énuméré les chefs d'accusation contre Winterkorn, qui comprennent la fraude commerciale, la manipulation du marché et la fausse déclaration. Il est accusé d'avoir trompé les clients de VW sur les spécifications des véhicules et d'avoir sciemment omis d'informer le marché capitaliste sur les potentielles amendes lors des jours critiques de septembre 2015. En 2017, il est accusé d'avoir fait une fausse déposition devant le comité d'enquête du Bundestag allemand.

Environ neuf millions de véhicules en Europe et aux États-Unis ont été touchés par les manipulations diesel, entraînant des pertes de plusieurs centaines de millions d'euros pour les clients. Le scandale a plongé VW dans sa plus grave crise de l'histoire et a entraîné des milliards de frais juridiques. Winterkorn a démissionné et a reconnu plus tard : "Mon nom est associé à l'affaire diesel".

Winterkorn a toujours nié toute responsabilité criminelle personnelle. En début d'année 2024, il a témoigné pour la première fois en tant que témoin dans un procès civil d'un milliard de dollars contre VW par des investisseurs au tribunal régional supérieur de Brunswick. "Je considère ces allégations comme infondées", a déclaré l'ancien PDG. Il faisait référence aux deux procédures pénales contre lui pour fraude et manipulation du marché initiées par le parquet de Brunswick et à l'accusation de fausse déposition devant le Bundestag provenant des procureurs de Berlin.

Malgré les préoccupations pour la santé persistantes et les fréquents séjours de Winterkorn dans une clinique de réhabilitation, le début du procès au tribunal régional de Brunswick contre lui pour son rôle dans le scandale diesel de Volkswagen reste inchangé. Quels que soient les doutes et les perturbations passés, le procès impliquant Winterkorn et plusieurs autres anciens responsables et ingénieurs de VW se déroulera comme prévu.

