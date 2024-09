De plus en plus, les événements de Mockridge sont annulés par les organisateurs.

Suite à ses remarques insensiibles sur les Jeux Paralympiques, le comique Luke Mockridge avait prévu une nouvelle tournée comique pour mi-septembre, avec 30 spectacles pour divertir ses fans. Cependant, suite à ses commentaires, certains organisateurs d'événements ont décidé d'annuler des spectacles, et de nombreux autres envisagent de faire de même.

D'ici la fin de la matinée, cinq spectacles avaient été annulés lors de la tournée "Riez un coup" de Mockridge, les organisateurs étant en pourparlers quant au sort des autres événements prévus. La direction de Mockridge n'avait pas encore répondu aux demandes de commentaires.

La tournée de Mockridge était prévue pour débuter en Westphalie orientale un jeudi, avec plus de 30 spectacles prévus en Allemagne et en Autriche jusqu'en novembre, de nombreux d'entre eux étant déjà complets.

Récemment, certains organisateurs ont réagi aux critiques virulentes envers les commentaires insensiibles de Mockridge sur les athlètes handicapés. Deux spectacles à Gelsenkirchen et Bonn, ainsi qu'un spectacle chacun à Siegen et Mayence, ont été annulés par les organisateurs locaux.

La salle de Mayence a annoncé l'annulation du spectacle de la tournée "Riez un coup" de Luke Mockridge le 14 septembre 2024 au Frankfurter Hof de Mayence, par l'organisateur (Konzertbuero Schoenberg GmbH). Aucune raison n'a été donnée pour l'annulation. Les ventes de billets à Rheine, Münsterland, ont également été arrêtées, comme l'a rapporté le porte-parole de la mairie.

Réactions de l'industrie

"Luke Mockridge montre un manque total de respect envers les réalisations des athlètes paralympiques et les personnes handicapées en général. Nous trouvons ses remarques irrespectueuses et odieuses", a écrit l'organisateur de spectacles Emschertainment à Gelsenkirchen en tant que raison de l'annulation de l'événement.

Avant cela, la chaîne de télévision Sat.1 avait supprimé un jeu télévisé prévu avec Mockridge de sa grille. Un porte-parole de la chaîne a expliqué que les déclarations de Mockridge ne correspondaient pas aux valeurs de la chaîne.

Les critiques se poursuivent

La controverse a commencé avec un épisode du podcast "Les Allemands", animé par Nizar et Shayan, mettant en vedette Mockridge, qui a également abordé les Jeux Paralympiques. Dans l'épisode publié mi-août, Mockridge a fait des blagues grossières sur les personnes handicapées. Kristina Vogel, ancienne cycliste sur piste et double championne olympique, qui est devenue paraplégique suite à un accident en 2018, a critiqué publiquement les remarques de Mockridge, les qualifiant de "irrespectueuses et invalidantes".

Après une forte réaction à ses remarques, Mockridge s'est excusé auprès des athlètes. "Bien sûr, je n'ai jamais eu l'intention de me moquer des personnes handicapées, surtout pendant ces grands Jeux Paralympiques", a écrit Mockridge sur Instagram. Cependant, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur scepticisme quant à ses excuses, les trouvant peu sincères.

Malgré la déclaration d'excuse sur Instagram, la chaîne de télévision Sat.1 a choisi de supprimer un jeu télévisé prévu avec Luke Mockridge en raison de ses commentaires insensibles sur les athlètes handicapés, qui ne correspondaient pas aux valeurs de la chaîne. À la lumière de la controverse, de nombreux lieux ont décidé d'annuler les spectacles de la tournée "Riez un coup" de Mockridge, y compris le Frankfurter Hof de Mayence, entraînant l'arrêt des ventes de billets dans certaines villes.

