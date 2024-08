- De plus en plus de personnes se noient dans les lacs, souvent seules et en danger.

La plupart des personnes noyées en Bade-Wurtemberg cette année l'ont été dans des lacs, selon l'Association allemande de sauvetage (DLRG). Tandis que les chiffres exacts ne sont pas encore disponibles, la DLRG prévoit de publier un rapport intermédiaire jeudi (11h00) concernant les accidents mortels de baignade. Cependant, les rapports de police de cette année seule indiquent déjà que le nombre de victimes noyées dans les lacs a dépassé les chiffres de l'année dernière. Entre janvier et juillet 2023, 11 personnes sont décédées dans les lacs, selon la DLRG.

Avec les jours de plus en plus ensoleillés après des semaines précédentes instables, le risque d'accidents de baignade augmente également, selon la DLRG. Déjà lors de la première semaine d'août, au moins trois corps supplémentaires ont été récupérés dans les lacs, y compris celui d'un jeune homme à Fribourg et d'un autre homme à Hüfingen (cercle du Black Forest-Baar).

De plus en plus de carrières becoming public baths

Cependant, la DLRG signale également une augmentation des demandes des municipalités à l'association, car de nombreuses carrières sont maintenant sur le point de devenir des baignades publiques. De plus, le nombre de pratiquants de stand-up paddle qui sous-estiment la chaleur sur la planche et la température de l'eau en cas de chute augmente.

L'année précédente, au moins 43 personnes ont péri dans les rivières, lacs ou ruisseaux à travers le pays. Selon la DLRG, environ quatre victimes sur cinq étaient des hommes, et presque la moitié avaient plus de 60 ans. La plupart des gens se noient dans le sud-ouest dans les eaux intérieures principalement non surveillées.

Nagez en compagnie ou avec un bouée de natation

Markus Mang de la DLRG Württemberg met en garde : "La noyade est silencieuse. Si personne ne sait que vous êtes là, personne ne peut vous aider." Il souligne qu'il y a beaucoup moins de personnes en danger là où il y a des surveillants de baignade. "Nagez surtout là où vous n'êtes pas seul, de préférence dans des endroits surveillés. Ne partez pas seul. Et utilisez une bouée de natation si possible", conseille-t-il.

Les bouées gonflables et colorées peuvent être attachées au corps avec une longue sangle et remorquées pendant la natation. Elles servent de genre de bague de sauvetage en cas d'urgence comme une crampe et peuvent être utilisées comme coussin pendant les pauses.

Plus de non-nageurs et de mauvais nageurs

La DLRG met en particulier en garde contre une tendance croissante de non-nageurs et de mauvais nageurs, qui doit être abordéeurgence. Même les moniteurs de natation en Württemberg rapportent que de moins en moins de jeunes peuvent bien nager, même dans les classes supérieures de l'école.

De nombreux piscines se plaignent de pénurie de personnel, de nombreux plans d'eau restent non surveillés, et les bénévoles ont moins de temps pour leur service honorifique. Au moins une école primaire sur cinq ne peut pas offrir de cours de natation en raison de l'absence d'une piscine voisine, et la moitié des piscines du pays ont besoin de rénovations, ce qui rend impossible de former les futurs secouristes aquatiques.

La DLRG, qui se dit être la plus grande organisation de sauvetage aquatique du monde, est également numéro un en matière de formation à la natation et au sauvetage en Allemagne. Les sauveurs de vies en Bade-Wurtemberg étaient un peu plus de 8 000 en 2022 (6 090) et ont effectué près de 229 000 heures de service en sauvetage aquatique l'année dernière (2022 : 209 000). During the same period, the number of honorary swimming instructors increased by around 200 to nearly 7,000.

