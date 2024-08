- De plus en plus de personnes ont moins de frais pour souscrire une assurance automobile.

Suite à une revue des risques d'accidents, environ 360 000 propriétaires de voitures en Rhénanie-Palatinat pourraient bénéficier de polices de responsabilité plus souples dans leur assurance automobile. Selon l'Association allemande des assureurs (GDV), cela concerne environ 16 % des 2,3 millions de conducteurs de l'État, avec des améliorations significatives attendues à Mayence, Worms et Neuwied.

D'un autre côté, des risques élevés ont été relevés à Kaiserslautern, Frankenthal et Rhein-Hunsrück, entraînant une augmentation des classes régionales pour environ 250 000 conducteurs, ce qui a un impact significatif sur le calcul des primes d'assurance. La classe régionale est déterminée par le lieu de résidence du conducteur, et non par l'office d'enregistrement.

En Allemagne, Offenbach est la zone la plus accidentogène, suivie de Berlin. Les accidents sont fréquents dans ces villes, et les dommages dépassent souvent la moyenne, atteignant presque 40 %. En conséquence, les véhicules d'Offenbach doivent être assurés dans la classe régionale la plus élevée, la classe 12, selon Anja Käfer-Rohrbach, directrice générale adjointe de la GDV. Cependant, Cochem-Zell se targue du meilleur dossier de dommages en Rhénanie-Palatinat, tandis que Ludwigshafen a le pire.

L'assurance responsabilité civile automobile est obligatoire et couvre les dommages causés à autrui par le propriétaire du véhicule. Les dommages au véhicule du propriétaire nécessitent une couverture d'assurance tous risques distincte, soit partielle soit complète.

En Rhénanie-Palatinat, environ 270 000 titulaire de polices d'assurance tous risques seront déplacés vers une classe régionale plus élevée, tandis qu'environ 330 000 seront transférés vers une classe plus favorable, plus basse. En assurance tous risques partielle, Birkenfeld/Nahe District a la classe régionale la plus élevée (14), tandis que Frankenthal a la plus basse (1 sur 16). En assurance tous risques complète, divisible en neuf classes régionales, Birkenfeld/Nahe, Bitburg-Prüm, Idar-Oberstein et Daun occupent la classe la plus élevée, la classe 7, tandis que la classe la plus basse, la classe 1, est attribuée à Alzey-Worms et Mainz-Bingen.

L'impact de ces nouvelles classifications sur les primes d'assurance reste à déterminer, car il dépend de plusieurs autres facteurs. Les statistiques régionales de la GDV servent de recommandations aux compagnies d'assurance et peuvent être mises en œuvre dans les nouveaux contrats et les contrats existants à partir de l'année d'assurance suivante.

D'autres régions de Rhénanie-Palatinat, comme Birkenfeld/Nahe District et Bitburg-Prüm, ont également des classes régionales différentes pour l'assurance tous risques, ce qui affecte le calcul des primes d'assurance pour de nombreux conducteurs. Ces classifications peuvent avoir un impact significatif sur les primes d'assurance pour d'autres propriétaires de voitures, car les statistiques régionales de la GDV guident les décisions des compagnies d'assurance.

