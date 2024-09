De plus en plus de personnels de santé qui interagissent avec le patient de la grippe aviaire du Missouri présentent des symptômes de détresse respiratoire.

Un employé de la santé présentant des symptômes a eu ce que les officiels considèrent comme des interactions à haut risque avec le patient, nécessitant une attention avant que l'hôpital n'ait recommandé de prendre des précautions telles que le port de masques lors de l'assistance au patient.

Des travailleurs supplémentaires ont allegedly rencontré le patient avec un contact à faible risque suite aux instructions de l'hôpital en matière de précautions.

Au moment de leurs symptômes, aucun de ces travailleurs n'a subi de tests, comme l'a rapporté le CDC vendredi.

Avant cette annonce du vendredi, deux autres travailleurs de la santé ont été identifiés avec des symptômes après avoir assisté le patient, portant le nombre total de ces travailleurs à six.

Pour illustrer l'ampleur de l'enquête, 18 travailleurs de la santé ont été identifiés avec une exposition à haut risque au patient, et 94 autres avec des interactions à faible risque, selon le CDC.

Les six travailleurs de la santé infectés n'ont pas présenté de symptômes graves et se sont depuis rétablis. Un travailleur a testé négatif pour la grippe à l'époque de sa maladie. Les cinq restants subiront des tests sanguins pour détecter s'ils possèdent des anticorps contre le virus, indiquant une infection H5N1 antérieure, comme l'a également indiqué le CDC.

Il y a trois semaines, le CDC et le Missouri Department of Health and Senior Services ont déclaré qu'une personne sans contact avec les animaux avait testé positif pour H5N1, marquant la 14e infection humaine aux États-Unis depuis avril.

Les 13 cas précédents ont impliqué des travailleurs agricoles avec une exposition directe aux vaches laitières et aux poulets infectés. La cause de l'infection du patient du Missouri reste sous investigation, avec l'enquête dirigée par l'État, avec l'aide du CDC.

Aucune des personnes diagnostiquées avec une infection H5N1 confirmée aux États-Unis n'a rapporté la transmission du virus à d'autres. Une telle situation susciterait des préoccupations, laissant supposer que le virus évolue de manière à faciliter une transmission plus facile entre les humains.

Dans d'autres nouvelles, le CDC a développé un test pour les eaux usées capable de distinguer les échantillons de virus H5 des autres sous-types de grippe A. Cela sera précieux pendant la saison grippale aux États-Unis, à mesure que la grippe A devient plus fréquente dans les eaux usées.

Le CDC recommande :

Éviter tout contact avec les animaux malades ou morts, y compris les oiseaux sauvages et les volailles et les vaches d'élevage.

avec les animaux malades ou morts, y compris les oiseaux sauvages et les volailles et les vaches d'élevage. Se tenir à l'écart du lit et de la litière suspects de porter l'influenza H5N1.

suspects de porter l'influenza H5N1. Ne pas consommer de lait cru . La chaleur inactivera le virus, donc les produits pasteurisés sont sûrs.

. La chaleur inactivera le virus, donc les produits pasteurisés sont sûrs. Porter des équipements de protection personnelle tels que des masques et des gants lors de la manipulation d'animaux malades.

Le CDC maintient que le risque immédiat pour le public de la grippe aviaire H5N1 reste faible.

compte tenu de l'enquête en cours, le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) souligne l'importance de prioriser la santé et de suivre ses directives. Par exemple, les individus doivent éviter tout contact avec les animaux malades ou morts et porter des équipements de protection personnelle lors de telles rencontres.

Malgré les six travailleurs de la santé ayant contracté le virus, aucun d'entre eux n'a présenté de symptômes graves ou ne l'a transmis à d'autres, rassurant les autorités de santé sur la transmissibilité actuelle du virus.

