De plus en plus de jeunes font la promotion de produits anti-âge, en particulier des crèmes anti-rides.

Les réseaux sociaux sont inondés d'individus qui se vantent de leur peau parfaite et recommandent divers produits de soins pour la peau. Intriguant, même les enfants en bas âge promouvoient maintenant des produits anti-âge dans la lutte contre les imperfections et les rides, selon les avertissements des experts.

Dans l'ère numérique actuelle, on trouve de nombreuses personnes sur des plateformes comme TikTok et Instagram qui présentent leurs routines complètes de soins pour la peau, recommandant des produits pour lutter contre les problèmes cutanés. Même les enfants de l'école primaire partagent leurs routines beauté, démontrant le nettoyage, l'application de sérums et le massage de crèmes anti-âge. Pendant ce temps, les adolescents peuvent être vus en train d'acheter des cosmétiques dans les pharmacies et de vanter leurs bienfaits. Cependant, les professionnels mettent en garde contre cette tendance cosmétique concernant les enfants.

"Un nouveau point chaud"

Selon le professeur de marketing Karsten Kilian de l'Université de Wuerzburg-Schweinfurt, cette tendance est particulièrement présente aux États-Unis. "Cependant, en Allemagne, les filles utilisent des produits qu'elles ne devraient pas et qui ne leur sont pas destinés", déclare l'expert. Un nouveau sujet brûlant est apparu dans les pharmacies où les enfants demandent des produits de beauté au lieu de bonbons.

De même, Kerstin Etzenbach-Effers du Centre de consommation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie souligne les ingrédients potentiellement dangereux dans ces produits, tels que le rétinol, les acides de fruits ou la vitamine C. Ces substances peuvent irriter, enflammer et causer de l'eczéma chez les enfants, prévient-elle. Depuis que la peau des enfants a une barrière plus faible et un système immunitaire en développement, elle est plus vulnérable aux irritants externes, aux facteurs environnementaux et aux allergènes. Certaines crèmes anti-âge contiennent également des filtres UV suspectés de nuire au système hormonal.

"Une poussée non nécessaire"

Les experts conseillent que moins, c'est plus en ce qui concerne les soins de la peau pour les enfants et les adolescents. La peau des enfants n'a pas besoin de soins, sauf s'ils ont une condition cutanée, suggère le dermatologue munichois Christoph Liebich. "En période de puberté, les soins anti-âge riches peuvent même favoriser l'acné." Christiane Bayerl, porte-parole de la Société allemande de dermatologie, est d'accord. "Les préparations anti-âge sont complètement inutiles mais non nuisibles pour la peau des enfants."

La prudence est nécessaire pendant la puberté, car les soins excessifs et le retrait incorrect du maquillage peuvent contribuer à l'acné. L'expert de Wuerzburg, Kilian, met également en garde contre d'autres risques potentiels : "La concentration sur l'apparence physique peut conduire à une image de soi déformée, à un manque de confiance en soi et à une faible estime de soi. Socialement, cette tendance cosmétique chez les enfants renforce les rôles de genre traditionnels, en particulier la représentation stéréotypée des filles et des femmes."

"Le jeu de rôle est normal"

Il est normal pour les filles de jouer avec le rouge à lèvres de leur mère, les talons hauts et les robes ou de se glisser dans différents rôles à l'aide de kits de maquillage pour enfants et de costumes. "Les maquillages pour enfants, les parfums pour enfants ou les baumes à lèvres colorés sont donc considérés comme des jouets comme les crayons ou les ballons", déclare Bayerl. "Il n'y a rien de mal à cela."

Selon une étude menée par l'Association industrielle des produits d'hygiène et de soins (IKW), les jeunes âgés de 14 à 21 ans s'intéressent déjà aux cosmétiques aujourd'hui. Selon l'expert de l'IKW, Birgit Huber, l'intérêt croissant pour les cosmétiques répond aux besoins psychologiques, tels qu'une perte de contrôle perçue. Ce désir de contrôle sur leur apparence donne aux jeunes gens confiance dans des situations difficiles comme la puberté ou le stress scolaire.

"L'argent de poche dépensé en cosmétiques"

Kilian s'inquiète des influenceurs de la peau qui promouvent des produits de soins pour la peau sur leurs canaux, laissant les enfants et les jeunes gens avides d'imiter leurs idoles. En conséquence, ces individus dépensent une grande partie de leur argent de poche en cosmétiques et consacrent plus de temps aux soins de la peau et au maquillage. "Cela crée une notion de beauté non naturelle", explique-t-il.

Le maquillage lourd, le retouche d'image et l'éclairage parfait créent moins d'apparitions de personnes avec des boutons ou de petits défauts sur les réseaux sociaux. Un petit bouton est grossi dans leur esprit, alors qu'ils luttent pour être à la hauteur des images idéales qu'ils rencontrent en ligne. De plus, le dermatologue munichois Christoph Liebich observe dans sa pratique que les jeunes gens suivent souvent les conseils en ligne, explorent de nombreux produits pour l'acné et se découragent lorsqu'ils n'obtiennent pas de résultats. "Les enfants font plus confiance aux connaissances acquises sur TikTok qu'à celles d'un médecin spécialiste", partage Liebich. "Il faut alors les convaincre."

"Les indications d'âge sur les cosmétiques utiles ?"

Bayerl considère le mélange maison de crèmes pour la peau sur Internet comme problématique, car les conservateurs n'assurent pas leur efficacité. "Il ne se passe rien si vous les utilisez une fois", reconnaît la directrice de la clinique de dermatologie et d'allergologie à la clinique Helios Dr. Horst Schmidt à Wiesbaden. Cependant, les crèmes manquent de conservateurs et peuvent facilement être contaminées par des germes, créant une occasion pour les infections cutanées. "Je déconseille les 'cosmétiques faits maison'. Je pense que c'est très dangereux pour les enfants", prévient-elle.

Les indications d'âge sur les produits de soins pour la peau aideraient-elles à prévenir les enfants d'utiliser des produits inappropriés ? "Non", dit l'avocat de la consommation Etzenbach-Effers. "Les produits anti-âge sont déjà manifestement inappropriés pour les enfants." De plus, l'application de restrictions d'âge pour de tels articles reste un défi, comme c'est le cas pour les teintures capillaires oxydatives, qui ne sont autorisées qu'à partir de 16 ans. "Instiller chez les enfants qu'ils sont parfaits tels qu'ils sont et qu'ils n'ont pas besoin de produits cosmétiques pour être beaux est plus efficace qu'une indication d'âge", conclut Etzenbach-Effers.

