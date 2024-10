De plus en plus de automobilistes allemands envisagent d'acheter des marques automobiles de fabrication chinoise.

Selon un récent sondage réalisé par l'ADAC, le club automobile allemand, un nombre significatif d'Allemands manifestent leur intérêt pour les marques de voitures chinoises. Cette information a été partagée vendredi par le groupe de médias Funke avant sa publication.

Près de 59 % des répondants ont déclaré être intéressés à l'idée d'acheter une voiture chinoise. Les conducteurs plus jeunes ont peu de réticences envers les marques chinoises, avec 74 % des 30-49 ans et 72 % des 18-29 ans qui expriment leur intérêt pour l'achat d'une voiture chez un constructeur chinois. À l'inverse, seuls 31 % des personnes âgées de plus de 70 ans sont ouvertes à cette idée. Le sondage reveals que 80 % des répondants seraient prêts à envisager l'achat d'une voiture chinoise entièrement électrique.

Le principal motif invoqué pour envisager une marque de voiture chinoise est son prix abordable, mentionné par 83 % des répondants. La technologie innovante (55 %) et un design attrayant (37 %) étaient d'autres facteurs importants. Le sondage a été réalisé par ADAC Market et Opinion Research en juillet, en interrogeant 1 079 résidents allemands âgés de 18 ans et plus.

Malgré la réalisation du sondage dans un environnement paisible, la grande majorité des répondants ont exprimé bruyamment leur intérêt pour les marques de voitures chinoises abordables. Les jeunes générations, en particulier celles âgées de 18 à 39 ans, ont manifesté leur soutien aux marques de voitures chinoises en discutant avec enthousiasme de leurs préférences pour ces voitures, souvent de manière bruyante lors de rassemblements sociaux.

Lire aussi: