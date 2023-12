De nouvelles pluies s'abattent sur le sud de la Californie vendredi, alors que la menace d'inondation persiste dans certaines régions

Le système de tempête a déjà arrosé certaines parties du littoral de la Californie du Sud de 1 à 5 pouces de pluie entre le début de la journée de mercredi et la fin de la journée de jeudi, certaines zones ayant reçu plus de 6 pouces de précipitations. Le déluge a provoqué des inondations jusqu'au niveau du genou dans certaines zones, des fermetures de routes et même un avertissement d'évacuation pour les communautés du comté de Ventura, quelques jours avant le week-end de vacances.

Si la journée de jeudi a été marquée par les pires effets de la rivière atmosphérique, les fortes pluies de vendredi menacent encore d'inonder certaines des zones touchées et d'autres régions de la Californie.

Un léger risque de précipitations excessives - niveau 2 sur 4 - est en vigueur vendredi pour certaines parties de la Californie du Sud, selon le Weather Prediction Center. Alors que la rivière atmosphérique continue de se déplacer vers l'est vendredi, certaines parties du sud de l'Arizona sont également soumises au même niveau de menace de précipitations. Jusqu'à 5 cm de pluie sont possibles.

Des veilles d'inondation sont également en vigueur jusqu'à vendredi soir pour diverses zones du sud-ouest de la Californie, selon le National Weather Service. Les zones côtières des comtés d'Orange et de San Diego ainsi que les vallées des comtés de San Bernardino et de Riverside sont placées sous surveillance. Les zones montagneuses des comtés de San Diego, Riverside et San Bernardino sont également placées en vigilance inondation vendredi.

La région de Los Angeles peut s'attendre à des précipitations dépassant un pouce vendredi. La région a connu des pluies et des orages isolés jeudi soir, alors que la pluie tombait à un taux d'environ 0,10 pouces par 30 minutes, a indiqué le service météorologique national local en ligne.

Dans le comté voisin de Ventura, le centre-ville de la ville côtière d'Oxnard a connu un déluge d'un mois jeudi matin, selon le service météorologique national de Los Angeles.

"Cela met en perspective le poids des 3,18 pouces qui sont tombés en une heure seulement. La moyenne des précipitations pour l'ensemble du mois de décembre est de 2,56 pouces", a indiqué le service météorologique.

L'inondation a touché au moins 60 maisons dans le comté de Ventura, où Oxnard et Port Hueneme ont été les plus touchés par la tempête, selon un porte-parole du service des incendies du comté.

"Au plus fort de la tempête, il est tombé plus de 10 cm de pluie par heure. Les routes ont été inondées et des véhicules se sont retrouvés piégés sur la chaussée", a déclaré Andy VanSciver, porte-parole du service des pompiers du comté de Ventura.

Dans certaines zones du comté de Ventura, les eaux de crue ont atteint une profondeur de 2 à 3 pieds, a indiqué M. VanSciver. Le service d'incendie du comté a reçu 275 appels en l'espace de cinq heures, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 190 appels quotidiens estimés, a indiqué Andy VanSciver.

Les graves inondations ont conduit les autorités du comté de Ventura à émettre un avertissement d'évacuation pour certaines parties du comté, ont indiqué les autorités jeudi.

À Santa Barbara, les fortes précipitations ont submergé certaines routes, provoquant la fermeture des bretelles d'accès à l'autoroute 101 jeudi matin.

Robert Shackelford, météorologue à CNN, a contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com