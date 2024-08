De nouvelles offres de motos électriques en provenance du Canada: Can-Am Origin et Can-Am Pulse.

Récemment, de nombreuses motos électriques ont été annoncées mais n'ont jamais atteint le marché. Cependant, Can-Am avance avec deux modèles. Ils sont attendus sur les étagères allemandes dans les mois à venir, et ce fabricant de motos canadien a maintenant révélé des détails sur ces nouvelles montures.

Venant de Bombardier Recreational Products (BRP), Can-Am a révélé des informations concernant ses motos électriques, Pulse et Origin. Les deux modèles incorporent le même moteur E-Power de Rotax, disponible en puissance de 11 kW/15 PS ou 35 kW/48 PS. Le conducteur peut choisir parmi quatre réglages de conduite : Normal, Sport, Eco et Pluie. Un attribut frappant de ces motos électriques est leur système de refroidissement liquide, qui maintient la température de fonctionnement appropriée pour la charge, l'onduleur, le moteur et la batterie.

La batterie est relativement compacte avec 8,9 kWh. La Pulse nue est prévue pour une autonomie de 160 kilomètres en ville, tandis que la version enduro peut parcourir 145 kilomètres en une seule charge. Can-Am ne fournit pas de détails sur la supposée faible autonomie lors de l'utilisation hors route, suggérant que la société vise principalement ses motos électriques pour les utilisations urbaines. La batterie peut être chargée de 20 à 80 % en 50 minutes. Pratique, les motos Can-Am offrent une marche arrière pour naviguer dans les espaces restreints.

Les deux véhicules électriques à une seule voie sont équipés d'un écran tactile de 10,25 pouces en tant qu'affichage du cockpit, montrant l'Apple CarPlay intégré pour la navigation et d'autres applications. De plus, l'application "BRP Go!" permet de connecter la moto au smartphone de l'utilisateur.

Batterie sous un capot similaire à un réservoir

Un coup d'œil rapide pourrait laisser penser que ces motos électriques angulaires ressemblent à des modèles conventionnels, car il y a un capot similaire à un réservoir entre la selle et le cockpit. Cependant, la batterie et les électroniques sont logées dessous. Le moteur est situé entre ce bloc et la roue arrière, fusionnant pour former une seule unité avec le bras oscillant simple. Les caractéristiques notables comprennent les unités de phares rectangulaires avec une signature d'éclairage LED unique et des accents jaunes néon.

Les motos peuvent déjà être personnalisées sur le site allemand de Can-Am. La Pulse est proposée à partir de 16 900 €, avec l'Enduro Origin coûtant 600 € de plus.

L'avancée de la mobilité électrique de Can-Am comprend deux modèles, Pulse et Origin, tous deux équipés d'un moteur E-Power de Rotax avec des options de 11 kW/15 PS ou 35 kW/48 PS. Intéressamment, la batterie, bien qu'elle soit logée sous un capot similaire à un réservoir, permet une marche arrière dans les espaces restreints.

