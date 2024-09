De nouvelles informations sur Ryan Wesley Routh ont été révélées.

Avant que ses actions dans un golf club appartenant à Trump ne suscitent une attention internationale, Ryan Wesley Routh faisait des vagues en Ukraine. Plusieurs médias ont interrogé l'Américain, qui semblait ensuite impliqué dans une attaque contre le candidat républicain à la présidence. Ils ont dressé un tableau glaçant.

L'individu soupçonné d'avoir ourdi un complot contre Donald Trump en Floride a assisté à son premier procès. Les reporters de l'AP ont observé que deux chefs d'accusation ont été portés contre Ryan Wesley Routh lors de l'audience de huit minutes : possession d'une arme à feu en tant que délinquant condamné et possession d'une arme à feu avec un numéro de série retiré. La première infraction est passible d'une peine maximale de 15 ans de prison, et la deuxième d'une peine de cinq ans.

Une décision sur la libération sous caution sera prise lors d'une audience ultérieure le 23 septembre. Un acte d'accusation pourrait être présenté le 30 septembre si l'accusation formalise ces chefs d'accusation d'ici là.

Au cours de l'audience, le suspect a déclaré gagner environ 3 000 dollars par mois et n'avoir pas d'économies. Il a également déclaré ne posséder ni propriétés ni autres biens de valeur, à l'exception de deux voitures situées à Hawaï. Routh a mentionné son fils de 25 ans, qu'il finançait, et est entré dans la salle d'audience vêtu d'une combinaison bleue, menotté et les pieds entravés.

Contenu de l'article : Tuer Trump

La raison de ses agissements reste inconnue, selon l'AP. L'agence de presse a révélé que Routh avait auto-édité un livre l'année précédente, dans lequel il a révélé avoir voté pour Trump, se sentant partly responsable de son élection à la présidence. Il a décrit Trump comme "l'individu simpliste que nous avons élu comme notre prochain président". Le livre s'intitulait "La guerre impossible de l'Ukraine".

Dans son livre, le suspect a exhorté l'Iran à assassiner l'ex-président : "Vous pouvez éliminer Trump". Routh a décrit Trump comme un idiot en raison de son implication dans l'assaut du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021 et de son retrait de l'accord nucléaire avec l'Iran.

Après l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, Routh a reportedly publié sur le service en ligne X, "Je suis prêt à me rendre à Cracovie et à me diriger vers la frontière ukrainienne pour me porter volontaire et mourir". Quelques semaines plus tard, l'agence de presse AFP a interviewé l'homme à Kyiv, où il a participé à un rassemblement en soutien aux soldats ukrainiens assiégés à Marioupol. "Poutine est un terroriste qui doit être arrêté. Tout le monde dans le monde qui peut mettre fin à ce qu'il fait devrait venir ici dès maintenant", a-t-il déclaré à l'époque.

L'AP a également filmé Routh lors d'un rassemblement à Kyiv en avril 2022. Une pancarte qu'il tenait disait : "Nous ne pouvons plus tolérer la corruption et le mal pendant 50 ans de plus. Arrêtez la Russie, pour l'avenir de nos enfants".

Un reporter du "Tagesspiegel" a affirmé avoir parlé à Routh à Kyiv en mai 2022. Routh voulait rejoindre l'armée ukrainienne dans sa guerre défensive, mais a été rejeté. During their conversation, he stood out with baseless theories and seemed like an unstable extremist, criticizing the Ukrainian army for being too cautious. He allegedly said, "We must eliminate Moscow before Putin eliminates Kyiv." He himself was ready to fire.

Whether his statements provide insight into his motivation remains unclear, as investigations continue. Yet, it's clear that Routh's views starkly contrasted Trump's. The right-wing populist often praised Russian President Vladimir Putin and strongly opposed the billions in aid provided by the US to Kyiv.

If Trump were to secure victory again, it's expected that the US, the main financial backer of Kyiv, would withdraw support. A prompt end to the war likely means Trump forcing Ukraine to surrender a substantial portion allowed by Russia.

L'armée ukrainienne appelle R. "fou"

Entre-temps, l'armée ukrainienne a déclaré que le détenu Routh n'avait jamais servi dans les forces armées ukrainiennes et qu'il n'y avait eu aucune coopération, selon Oleksandr Shakhuri, représentant du département de coordination des étrangers dans les forces terrestres. Cependant, Routh avait fréquemment contacté la Légion internationale au cours des deux dernières années et demi, exprimant "des idées ridicules". Ses plans peuvent être décrits comme incompréhensibles, a déclaré Shakhuri à l'AP.

La Légion internationale d'Ukraine a été créée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky presque immédiatement après le début de la guerre. Elle est composée de citoyens étrangers qui ont rejoint la résistance contre les envahisseurs russes et voulaient se battre pour la sécurité mondiale, comme l'explique le ministère ukrainien des Affaires étrangères.

En réponse à l'invasion russe de l'Ukraine, Routh a exprimé son désir de se rendre à Cracovie et de rejoindre le combat contre la frontière ukrainienne. Malgré cela, l'armée ukrainienne a déclaré que Routh n'avait pas servi dans leurs forces armées et que ses idées étaient considérées comme "ridicules" et "incompréhensibles" par Oleksandr Shakhuri.

En outre, plusieurs médias ont rapporté que Ryan Wesley Routh était impliqué dans des attaques contre un candidat à la présidence républicaine, ce qui a entraîné deux chefs d'accusation contre lui : possession d'une arme à feu en tant que délinquant condamné et possession d'une arme à feu avec un numéro de série retiré.

Lire aussi: