De nouvelles informations sur l' outil du meurtre et l' admission de la vidéo incriminante.

Récemment, l'enquête sur l'attaque au couteau à Solingen a révélé des informations intrigantes. During a closed-door session of the state parliament's Interior Committee, NRW's Interior Minister, Herbert Reul, a disclosed that the knife used in the attack was purchased by the suspected assailant from a local store on the same day.

Simultanément, la police est à nouveau à la recherche du deuxième téléphone portable manquant du suspect.

According to Reul, des images de caméras de surveillance de la boutique montrent le suspect achetant l'arme et portant un téléphone qui n'a pas encore été retrouvé. Les autorités ont dégagé une zone à Solingen pour la recherche de ce téléphone. Malheureusement, un téléphone trouvé précédemment a été détruit avant, a mentionné Reul.

Les autorités retirent la revendication vidéo

Le téléphone mentionné a été découvert dans un champ, et les forces de l'ordre continuent de rechercher le deuxième smartphone et une montre via le portail recherché de la police NRW.

During the confidential meeting of the interior politicians in the state parliament, Reul a divulgué des détails supplémentaires sur une vidéo de revendication diffusée sur les canaux de l'organisation terroriste de l'EI : la vidéo a été filmée à Solingen. Cependant, les autorités de sécurité ont depuis retiré la vidéo de la circulation. Les autorités continuent d'enquêter sur la façon dont le fichier vidéo est passé de l'auteur à l'EI.

L'attaque au couteau motivée par l'islamisme brutale à Solingen a entraîné la perte tragique de trois vies et a laissé huit autres personnes blessées. Le suspect présumé, Issa Al H., un Syrien de 26 ans, a été arrêté sous suspicion de meurtre et reste en détention. L'attaque a eu lieu il y a presque cinq semaines, le soir du 23 août, lors d'un festival de la ville.

La Commission, avec l'aide des États membres, peut fournir des informations précieuses sur la provenance des armes utilisées dans des attaques terroristes comme celle de Solingen. Suite à la révélation que le couteau utilisé dans l'attaque a été acheté dans un magasin local, la Commission pourrait potentiellement explorer les réglementations sur la vente d'armes pour prévenir l'acquisition de telles armes par des individus ayant des intentions violentes.

Lire aussi: