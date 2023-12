De nouvelles images montrent que les forces de l'ordre étaient au courant des inquiétudes concernant la santé mentale du tireur du Maine et son accès aux armes à feu avant la fusillade.

Des images prises par le bureau du shérif du comté de Sagadahoc révèlent que les forces de l'ordre étaient au courant des problèmes du tireur Robert Card et s'inquiétaient de son accès aux armes à feu en septembre. À l'époque, les autorités ont pris des mesures pour confronter Robert Card dans une résidence, mais il n'a pas voulu ouvrir la porte.

Card, qui était réserviste de l'armée américaine, était accusé d'avoir tué 18 personnes et d'en avoir blessé 13 autres lors d'une fusillade dans un bowling et un restaurant à Lewiston, dans le Maine, dans la soirée du 25 octobre. Il a été retrouvé mort près de Lewiston deux jours plus tard, d'une balle qu'il s'était lui-même infligée, après une intense chasse à l'homme.

Avant la fusillade, la famille de Card avait contacté le bureau du shérif du comté de Sagadahoc en mai, indiquant à la police que sa "santé mentale avait commencé à décliner en janvier" et qu'ils étaient "inquiets pour son bien-être", ajoutant que "Card avait accès à des armes à feu", selon le communiqué de presse du shérif du 30 octobre.

Quelques mois plus tard, en septembre, le bureau du shérif a reçu un courriel de l'unité de réserve de l'armée de Card à Saco, dans le Maine, demandant aux forces de l'ordre de procéder à un contrôle du bien-être de Card, ajoute le communiqué.

CNN a contacté la famille de M. Card pour obtenir des commentaires.

Après avoir entendu ces préoccupations répétées de la part des membres de sa famille et de son unité de réserve, les officiers du shérif du comté de Sagadahoc ont tenté d'entrer en contact avec Card en septembre en se rendant à sa résidence où ils ont "frappé à la porte à plusieurs reprises", ne l'ont pas vu mais ont "entendu quelqu'un se déplacer dans la caravane", selon le communiqué de presse.

Les armes de Card inquiètent les autorités

Dans l'une des deux vidéos dashcam datées du 16 septembre que CNN a obtenues du bureau du shérif du comté de Sagadahoc vendredi, on entend un adjoint parler au capitaine Jeremy Reamer, réserviste de l'armée américaine, sur ce qui semble être un appel téléphonique passé dans sa voiture de patrouille.

L'adjoint dit à Reamer qu'il ne veut pas passer pour un "alarmiste" mais qu'il "essaie juste d'obtenir des réponses" du capitaine de la Réserve de l'armée sur la position de Card dans l'unité de réserve.

"Ils (la famille de Card) craignent qu'il ne commette une fusillade de masse, qu'il ait des hallucinations, qu'il ait été interné pendant deux semaines l'été dernier et qu'il ne montre aucun signe d'amélioration", dit l'adjoint à Reamer.

L'adjoint demande ensuite à Reamer s'il sait si Card possède à son domicile des armes de la réserve de l'armée délivrées par le gouvernement.

Reamer répond à l'adjoint qu'il ne sait pas exactement si Card a accès à des armes, mais qu'on lui a dit, sans pouvoir le vérifier, que les armes de Card "ont été déplacées chez un membre de la famille".

"Je ne sais pas s'il a accès à ces armes chez les membres de sa famille", a déclaré M. Reamer.

CNN a contacté M. Reamer pour obtenir un commentaire.

Dans une autre vidéo diffusée par le bureau du shérif du comté de Sagadahoc, on entend l'adjoint parler au père de Ryan Card, Robert Card Sr. et lui demander s'il a vu son fils ou s'il sait quelque chose au sujet de l'accès de son fils à des armes.

"Si j'ai bien compris, Ryan (Card) a ses armes, et je veux juste m'assurer que c'est bien le cas. Êtes-vous au courant de cela ?"

Le père de Ryan Card dit qu'il ne sait rien de l'accès de son fils aux armes et demande à l'adjoint de parler à son autre fils, Ryan Card, ajoutant qu'il n'a pas parlé à Robert au cours des derniers jours.

Ryan Card avait l'habitude de se soustraire à la confrontation avec les autorités

Le capitaine de réserve Jeremy Reamer a averti un adjoint du shérif du comté de Sagadahoc que les réservistes de l'armée avaient déjà eu affaire au comportement évasif de M. Card par le passé.

"Il peut se montrer peu coopératif ou autre, mais il ne sert à rien que vous interveniez", dit Reamer à l'adjoint. "Il semble que ce soit son truc quand il ne veut pas avoir affaire à nous, à qui que ce soit. Il s'enferme là-dedans... Il ne s'est rien passé. Il n'avait pas d'armes".

Reamer explique à l'adjoint qu'il est également policier, mais dans le New Hampshire, et que les lois y sont différentes pour les personnes comme Card.

L'adjoint répond que c'est un peu plus compliqué dans le Maine et fait référence à la loi du "drapeau jaune" de l'État en disant : "Lorsqu'une personne représente un danger pour elle-même ou pour les autres, il y a une procédure que nous sommes censés suivre pour saisir ses armes si elle est considérée comme un danger pour elle-même ou pour les autres".

"C'est évidemment un obstacle auquel nous devons faire face, mais en même temps, nous ne voulons pas non plus jeter un bâton de dynamite dans une mare de gaz et aggraver la situation", explique l'adjoint à Reamer.

L'adjoint explique ensuite au capitaine réserviste de l'armée que la police s'est rendue à la caravane de Card pour essayer de prendre de ses nouvelles et qu'elle a constaté qu'il était chez lui, mais "qu'il ne répondait pas à la porte".

La semaine dernière, une tierce partie a estimé que les responsables du bureau du shérif avaient "raisonnablement" répondu aux inquiétudes concernant la santé mentale de M. Card dans les mois qui ont précédé la fusillade, mais a recommandé d'améliorer la stratégie du bureau du shérif du comté de Sagadahoc.

"Après une analyse objective, l'examinateur a conclu que les réponses du bureau du shérif du comté de Sagadahoc aux préoccupations concernant la santé mentale de M. Card en mai et septembre 2023 étaient raisonnables compte tenu de l'ensemble des circonstances", indique le rapport de 97 pages.

