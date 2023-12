De nouvelles images des Beatles lors d'un concert au Cavern Club de Liverpool sont révélées.

Les images ont été publiées à l'occasion du 60e anniversaire de la sortie, en octobre 1962, de "Love Me Do", le premier single du groupe sur le label Parlophone, selon un communiqué de Tracks, un marchand de souvenirs musicaux basé au Royaume-Uni.

Paul Wane, directeur général de Tracks, a expliqué à CNN que les photos avaient été prises par un fan qui suivait le groupe au début des années 1960 et qui possédait un appareil photo, ce qui était inhabituel à l'époque.

"Peu de gens avaient un appareil photo à l'époque", a déclaré Paul Wane à CNN lundi. "C'est pourquoi il y a si peu de photos des Beatles dans la Cavern. Il y en a très, très, très peu".

Wane a déclaré que le photographe était toujours en vie et vivait dans la banlieue de Liverpool, mais qu'il ne voulait pas que son nom apparaisse dans le domaine public.

"Il a suivi les Beatles lors de certains de leurs premiers concerts", explique Wane. "Il était en bons termes avec eux.

Bien que le photographe ait perdu les négatifs des photos, Tracks possède la planche contact originale de la pellicule, ajoute-t-il.

"C'est formidable que ces photos aient été révélées", a déclaré M. Wane. "J'étais ravi.

Tracks travaille avec l'historien des Beatles Mark Lewisohn, qui affirme que les photos ont été prises lors d'un concert à l'heure du déjeuner ou en soirée en juillet 1961, juste après le retour du groupe d'une longue série de concerts à Hambourg, en Allemagne.

"Ce marathon les a rendus si minces qu'on a l'impression que leurs têtes et leurs corps sont étrangers, ce qui est accentué par les vêtements inhabituels - pantalons en cuir et hauts en coton", a déclaré Lewisohn dans le communiqué. "Aucune autre photo ne les montre ainsi vêtus.

Trois mois plus tard, John et Paul se rendent à Paris et reviennent avec ce qu'on appelle "la coupe de cheveux des Beatles". Quelques jours plus tard, Brian Epstein a vu les Beatles à la Cavern, leur a proposé de devenir leur manager et les a mis sur la voie qui a changé notre monde".

L'héritage des Beatles - qui se sont formés à Liverpool en 1960 et se sont séparés en 1970 - a largement dépassé les dix années pendant lesquelles ils ont été l'un des groupes de rock les plus influents au monde.

Les "Fab Four", comme on les a surnommés, ont obtenu 20 numéros 1 au Billboard au cours de leur carrière.

Ils ont pris l'industrie musicale d'assaut, avec des disques qui défient les genres, des pochettes d'album qui marquent l'époque et la Beatlemania - terme inventé pour décrire le battage médiatique fanatique qui entoure le groupe.

Source: edition.cnn.com