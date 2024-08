- De nouvelles accusations contre le médecin de famille pour faux certificats de coronavirus

Environ deux mois après sa condamnation pour faux certificats COVID-19, le parquet de Dresde a déposé une nouvelle accusation contre un médecin généraliste de Moritzburg. Le médecin est soupçonné d'avoir délivré 349 de ces "faux certificats de santé" en novembre 2021 et janvier 2022, dont 167 considérés comme "particulièrement graves". Le médecin est censé avoir gagné environ 17 000 euros grâce à ces soi-disant "certificats de courtoisie".

La femme de 67 ans est accusée d'avoir délivré des certificats à ses patients dans sa pratique ou lors de deux événements collectifs à Moosburg et Ottenburg en Haute-Bavière, indiquant qu'ils étaient exempts de porter des masques, avaient un interdiction de vaccination illimitée de tout type, ou que les tests COVID-19 ne pouvaient être effectués que par salive pour des raisons médicales. Dans la plupart des cas, il n'y avait pas d'examen antérieur de l'état physique des destinataires, ni anamnèse ou examen, ni clarification des résultats médicaux. La cour régionale de Dresde doit maintenant statuer sur l'admissibilité de l'accusation et fixer une date pour le procès principal.

Dans un premier procès là-bas, la femme a été condamnée en milieu de juin à deux ans et huit mois de prison pour avoir falsifié environ 1 000 certificats COVID-19 d'une valeur totale de près de 48 000 euros. Les appels du parquet et de la défense sont toujours en suspens. Les juges étaient convaincus qu'elle avait délivré des exemptions de porter des masques et de tests rapides via des écouvillons naso-pharyngés, ainsi qu'une interdiction de vaccination illimitée, sur commande lors de cinq événements collectifs dans tout le pays.

Ils ont décrit ses actions comme "très criminelles" et ont imposé une interdiction professionnelle de trois ans, mais ont suspendu le mandat d'arrêt sous réserve de conditions de rapport. Cela signifie que la femme a été libérée après presque 16 mois de détention préventive - jusqu'à ce que le jugement devienne définitif.

La cour régionale de Dresde est responsable de la décision sur l'admissibilité de la nouvelle accusation contre le médecin généraliste par le parquet de Dresde. Si elle est reconnue coupable, elle pourrait faire face à des conséquences similaires à celles de la femme du premier procès, qui a été condamnée par la Cour de justice pour avoir falsifié des certificats COVID-19 et a reçu une peine de prison de deux ans et huit mois.

