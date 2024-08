De nouveaux sondages montrent Harris devant Trump dans trois grands États.

Depuis l'adoption du système électoral américain basé sur les électeurs masculins, les trois États les plus peuplés du Midwest sont cruciaux pour les deux partis pour gagner. Les États dit "flottants", qui ne peuvent être clairement attribués à l'un ou l'autre camp politique, décident souvent les élections présidentielles américaines.

Cela inverse les résultats des sondages dans les trois États où Trump a été au coude à coude avec ou légèrement devant le président sortant Joe Biden depuis presque un an, qui a retiré sa candidature le mois dernier et a soutenu sa vice-présidente, Harris à la place.

Beaucoup de choses peuvent changer avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Selon le nouveau sondage, les électeurs préfèrent encore Trump sur des questions centrales comme l'économie et l'immigration, tandis que Harris devance Trump de 24 points de pourcentage sur la question de savoir qui faire confiance sur l'avortement.

Néanmoins, les Démocrates tirent de l'encouragement de l'enthousiasme généré par la candidature de Harris. Beaucoup expriment du soulagement depuis que le Biden de 81 ans a quitté la course à la Maison Blanche.

La décision de Harris de choisir le gouverneur du Minnesota Tim Walz comme colistier pour la vice-présidence semble également avoir davantage galvanisé les Démocrates américains. L'enthousiasme pour le nouveau duo de Harris et Walz a ralenti le soutien croissant de Trump, qu'il a connu après l'attaque contre lui le 13 juillet et la convention républicaine.

Dans l'État de Pennsylvanie, la popularité de Harris auprès des électeurs inscrits a augmenté de dix points de pourcentage en un mois seulement, selon un sondage du "New York Times" et du Siena College. Les électeurs ont déclaré que Harris était plus intelligente que Trump et plus adaptée pour diriger le pays.

Among Democrats, satisfaction with their candidates in the three states has risen by 27 percentage points since May.

However, observers warn Democrats not to get too optimistic, as Trump still leads in national polls.

The polls by "New York Times" and Siena College were conducted between August 5 and 9, with at least 600 voters surveyed in each of the three states.

