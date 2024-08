- De nouveaux clients de télévision qui font des affaires chez Freenet

Freenet, un fournisseur mobile et TV, a bénéficié d'une augmentation des nouveaux clients de TV au cours de la première moitié de l'année. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,3 % par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant presque 2 milliards d'euros, comme l'a annoncé la société, cotée à l'indice MDax.

Freenet a été aidé par l'abolition de ce qu'on appelle le privilège des coûts accessoires : depuis le 1er juillet, les propriétaires ne sont plus autorisés à facturer les coûts de la TV en une seule fois dans les coûts accessoires, donnant aux locataires la liberté de choisir leur fournisseur de TV. Depuis des mois, Freenet et ses concurrents comme Deutsche Telekom se disputent les téléspectateurs, et même Vodafone essaie de conserver ses clients de longue date.

Conséquemment, Freenet a dépensé plus pour augmenter la notoriété de sa marque, waipu.tv, ce qui a eu un impact négatif sur son bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (EBITDA) pour les six premiers mois de l'année, entraînant une baisse de 1,2 % à 252,2 millions d'euros. Cependant, le bénéfice net des activités en cours a augmenté de 132,8 millions d'euros l'an dernier à presque 160 millions d'euros. Le conseil d'administration a maintenu son prévisionnel annuel.

