- De nouveaux bateaux sont remorqués sur la voie navigable de l' Oder-Havel.

Sur l'Oder-Havel, les écluses de Niederfinow (district de Barnim) ont traité plus de navires cette année que jamais auparavant. De janvier à juillet, un total de 6 008 navires et bateaux sont passés, soit une augmentation de 18 % par rapport à la même période de l'année dernière. L'Office de construction des voies navigables de Berlin a annoncé cela. Le nombre de cargos traités a augmenté de 37 % pour atteindre 1 968. Plus de navires de passagers et de plaisance ont également emprunté les deux installations de Niederfinow.

Depuis octobre 2022, une nouvelle écluse est en service sur le canal - l'ancienne continue de fonctionner. La nouvelle écluse peut accueillir des navires plus grands. L'objectif est d'augmenter le trafic de marchandises sur l'eau et de renforcer la liaison entre Berlin et Stettin. Selon l'office des statistiques, il y a eu une augmentation de 33 % du transport de marchandises sur les voies navigables intérieures du Brandebourg au premier trimestre 2024, soit 116 700 tonnes à 474 900 tonnes.

Fête du 90e Anniversaire

Les écluses de Niederfinow dans le district de Barnim sont également une attraction majeure et sont considérées comme des jalons de l'ingénierie. Le 90e anniversaire de l'ancienne écluse sera célébré ce samedi (10.08.) dans le cadre de la Journée de la culture industrielle. Il est prévu de continuer à l'exploiter jusqu'à la fin de 2027 au moins.

L'installation dans le Brandebourg nord-est est la plus ancienne écluse encore en service dans le monde, a annoncé l'Office des voies navigables et de la navigation Oder-Havel. Un programme varié de visites est prévu pour la fête de l'anniversaire, avec des bateaux historiques, des croisières sur brise-glace, des démonstrations de sauvetage et des visites guidées. L'écluse inaugurée en 1934 sera illuminée de manière festive en soirée.

La nouvelle écluse est également nommée pour le prix d'ingénierie. Le gagnant sera annoncé le 28 novembre. Avec les écluses, les navires franchissent de grandes différences de hauteur.

