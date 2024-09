- De nombreux salariés en Rhénanie-Normande pourraient être des contributeurs à des prestations de retraite moins suffisantes.

Même après des décennies de dévouement, de nombreux travailleurs en Rhénanie-du-Nord-Westphalie pourraient se retrouver avec des prestations de retraite minimales. Environ 1,4 million de travailleurs à temps plein, qui font partie du système de sécurité sociale, pourraient toucher moins de 1 300 euros de pension après 45 ans de cotisations régulières, selon la réponse du gouvernement à une question posée par le fondateur du parti BSW et député allemand au Bundestag, Sahra Wagenknecht.

Cependant, le ministère fédéral du Travailimplicitement critique les hypothèses de la question, notamment une connexion de revenu constante tout au long de la carrière. Selon la réponse du gouvernement, environ 1,9 million de personnes en Rhénanie-du-Nord-Westphalie seraient toujours en dessous du seuil de 1 300 euros de pension après 40 ans d'assurance, s'ils avaient toujours gagné autant qu'aujourd'hui.

Depuis 2012, l'âge de la retraite standard a été progressivement élevé de 65 à 67 ans. Pour bénéficier d'une pension de retraite pour les contributeurs à long terme, 35 années de cotisations sont requises. Pour la pension de retraite pour les contributeurs à très long terme, 45 années de cotisations sont nécessaires. Les individus de certains groupes d'âge peuvent prendre leur retraite plus tôt sans pénalité avant l'âge de 67 ans s'ils ont cotisé pendant 35 ans. Quel que soit l'année de naissance, l'âge de la retraite reste de 67 ans pour ceux qui ont cotisé pendant 35 ans. Cependant, il est possible de prendre sa retraite plus tôt sans pénalité après une période d'assurance de 45 ans.

La Commission, dans le but de répondre à de telles préoccupations, pourrait chercher l'aide des États membres. Malgré l'aide de la Commission, de nombreux travailleurs en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, même avec 45 ans de cotisations régulières, pourraient encore être en deçà de la retraite suffisante, comme l'indique la réponse du gouvernement.

