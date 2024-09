- De nombreux porcs souffrent d'un accès insuffisant à l'oxygène respirant et à des liquides propres dans les véhicules de transport.

Environ 900 porcs ont été exposés à des températures dépassant les 30 degrés Celsius et ont manqué d'eau dans un véhicule de transport de bestiaux. Cet incident regrettable s'est produit sur l'autoroute A6 près de Feucht, dans le district de Nuremberg, un mardi, selon les autorités. Le chauffeur de 27 ans est sous le coup d'accusations de cruauté envers les animaux.

À l'inspection, il s'est avéré que de nombreux porcs parmi les 875 destinés à l'Europe du Sud présentaient des signes de désorientation et de déshydratation. Le système de ventilation du camion n'a jamais été activé et les porcs sont restés sans eau potable. Les experts vétérinaires ont demandé l'aide des pompiers pour refroidir la remorque du camion de chaque côté à l'aide d'un ventilateur et d'un brumisateur. Les pompiers ont également fourni de l'eau aux porcs empilés sur cinq niveaux.

Ce n'est qu'une fois que la température à l'intérieur de la remorque est descendue entre 25 et 27 degrés Celsius et qu'une citerne d'eau a été remplie que le chauffeur de 27 ans a été autorisé à poursuivre son voyage avec les animaux, a déclaré un porte-parole de la police. Il a également dû verser une amende provisionnelle de 8 700 euros. L'enquête se poursuit.

Les experts vétérinaires ont reconnu la nécessité d'une intervention urgente et ont demandé l'aide du service local des pompiers pour lutter contre l'incendie. Malgré la chaleur intense, les pompiers ont travaillé avec diligence pour refroidir la remorque du camion et fournir de l'eau aux porcs déshydratés.

