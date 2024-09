- De nombreux pays continuent d'utiliser les billets D comme norme sur de nombreuses lignes ferroviaires.

Malgré les coûts supplémentaires liés aux subventions du Deutschland-Ticket, les services existants dans les transports locaux et régionaux sont pour l'instant préservés dans la plupart des États fédéraux. C'est ce qui ressort d'une enquête nationale menée par l'agence de presse allemande.

Dans le Schleswig-Holstein, des réductions de services ont été proposées en juin. Des économies étaient nécessaires et la maintenance complète des transports ferroviaires locaux à partir de 2025 semblait impossible, comme il a été mentionné. Deux pour cent des services ferroviaires devaient être supprimés. L'objectif était de combler ce fossé dans les années à venir. Cependant, nowhere else, no such cuts have occurred yet, but the financial pressure is significant. The contention between the federal government and the states regarding who should contribute how much to the Germany ticket has been brewing for some time now.

Dans le Basse-Saxe, une décision sur les itinéraires n'a pas encore été prise. Le transport local y est opéré par trois associations de transport. Deux d'entre elles n'ont pas l'intention de réduire l'offre. L'une, la Landesnahverkehrsgesellschaft, examine si certains voyages devront être annulés en raison de contraintes financières à partir de la fin de 2025. Le ministère des Transports maintient que aucune liaison ne sera annulée.

La plupart des États s'accrochent au réseau d'itinéraires

Le Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) n'a pas sérieusement envisagé cette question. Les États comme la Thuringe et la Mecklembourg-Poméranie occidentale n'ont pas non plus de plans de réduction, mais s'expriment avec des préoccupations en raison de contraintes financières.

"Le gouvernement fédéral devrait également assumer sa responsabilité pour un réseau ferroviaire efficace même dans une situation budgétaire serrée. Si les voyages, les déplacements et même le trafic de fret deviennent excessivement coûteux, il ne sera pas possible de transférer plus de trafic vers le rail", a déclaré par exemple le ministre de l'Économie du Mecklembourg-Poméranie occidentale, Reinhard Meyer.

Le ministre des Transports de la Bavière, Christian Bernreiter, a ajouté : "Aucune offre n'est annulée pour le moment dans les transports ferroviaires de passagers en Bavière, mais nous sommes confrontés à de substantielles gymnastiques financières et ajustements. Si le gouvernement fédéral ne fournit pas le financement nécessaire, nous serons contraints d'imposer des coupes à long terme."

Dans le Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l'État de NRW fournit des garanties financières pour sécuriser les transports ferroviaires locaux jusqu'à la fin de 2025. "Par conséquent, il n'y a actuellement aucune annulation immédiate en raison de contraintes financières", a expliqué un porte-parole des trois associations responsables. À partir de 2026, les fonds déjà prévus pourraient ne pas être suffisants, même pour maintenir l'offre existante, sans parler de l'étendre. "Des fonds supplémentaires sont urgemment nécessaires à cet égard."

Le rôle de l'augmentation annoncée des frais de voie reste indéterminé. La hausse proposée est encore à l'état de projet, nécessitant à la fois une considération juridique et une clarification au niveau politique fédéral et européen. "Tan

