De nombreux nouveau-nés souffrent de déficiences auditives.

De nombreux individus subissent une perte auditive avec l'âge, tandis que d'autres naissent avec des déficiences auditives. De nombreux facteurs contribuent à cela, principalement des influences génétiques. Déterminer si votre descendance héritera de cette condition peut être accompli par un test simple.

Les écussons de police sur le véhicule suggèrent que ce prothèse auditive n'appartient pas à une personne âgée. Le jeune garçon, âgé de sept ans, qui l'utilise, est né avec un degré modéré de surdité. Son état s'est détérioré, entraînant l'utilisation actuelle d'implants cochléaires des deux côtés. Ces dispositifs améliorent l'audition grâce à de minuscules impulsions électriques.

Environ un enfant sur 1000 naît avec des déficiences auditives, selon Monika Tigges, responsable de phoniatrie et d'audiologie pédiatrique à la clinique de la ville de Karlsruhe. Les facteurs génétiques sont responsables de environ la moitié à trois quarts de ces cas, et cette tendance est en augmentation. Les problèmes surviennent généralement dans l'oreille interne, où les cellules ciliées ne se développent pas correctement. Ces cellules oscillent normalement avec le son et transmettent ce stimulus au nerf auditif, comme l'explique le professeur.

Notifications de dépistage auditif néonatal

Cette condition devient souvent évidente lors d'un test simple où un appareil émet un son dans l'oreille et mesure la réverbération. Ce test est généralement effectué en salle de naissance, selon Tigges. L'identification précoce des déficiences auditives est cruciale en raison de l'importance des premières années pour le développement du langage.

Les parents du garçon de sept ans de Karlsruhe considèrent la mise en place du dépistage auditif néonatal comme un jalon important. Cependant, dans son cas, la mère a quitté l'hôpital peu après la naissance, de sorte que l'examen a été reporté à six mois. "Le diagnostic a été un choc initially," dit le père.

Depuis, la famille se rend régulièrement à des rendez-vous avec un ORL, un audiologiste, un conseiller en éducation spécialisée et des spécialistes de l'hôpital universitaire de Fribourg, où les paramètres de l'implant cochléaire sont ajustés tous les quelques mois. "À la fois les humains et les machines ont besoin d'entraînement," dit le père.

Perturbations du bruit de fond

Cette technologie stimule les cellules nerveuses du nerf auditif électriquement. Un support d'électrodes est inséré dans la cochlée, qui ne grandit practically après la naissance, permettant l'intervention dès l'âge d'un an, selon Tigges. La partie externe de la prothèse auditive est composée d'un microphone et d'un processeur qui convertissent les informations sonores en impulsions électriques.

Pour les distances et les environnements bruyants comme la garderie ou l'école, il existe des microphones réseau qui permettent aux voix des parents ou des enseignants d'être entendues même par-dessus le bruit de fond. "Nous sommes reconnaissants pour ces avancées technologiques," dit le père.

Cependant, la capacité du processeur de son est limitée lorsqu'il est confronté au bruit de fond. Même des sons seemingly tranquilles comme le bruissement des feuilles deviennent difficiles. "C'est difficile pour nous, parents, de comprendre, car nous ne rencontrons pas cela en tant qu'auditeurs normaux." De plus, la technologie n'est pas entirely étanche à l'eau, et le cerveau doit s'adapter à la nouvelle méthode d'audition. En conséquence, le fils a dû réapprendre à localiser la source d'un son.

Les déficiences auditives présentent des défis significatifs pour les parents

Selon la mère, établir un contact visuel en parlant aide à la communication, car les expressions faciales aident également le fils à comprendre. "Il peut également lire sur les lèvres," ajoute-t-elle. De plus, il est essentiel de parler fréquemment. "Les enfants en bonne santé doivent entendre un mot 100 fois avant de pouvoir le prononcer," explique-t-elle. Avec une déficience auditive, il en faut 200. "Alors je lui parle deux fois plus." La même chose s'applique à leur jeune frère, qui est également né avec des déficiences auditives.

La perte auditive dans les deux oreilles et un début précoce, ainsi que l'occurrence familiale, indiquent une perte auditive de causes génétiques, selon Hanno Bolz du consortium Bioscientia de laboratoires médicaux. S'il y a un antécédent familial, il est almost certain que la cause est héréditaire. "Plus de la moitié des maladies sont héréditaires," dit Bolz. Cela s'applique également aux pertes auditives qui se manifestent plus tard pendant l'enfance, l'adolescence ou le début de l'âge adulte.

Identifier la cause

Si une cause génétique est identifiée, il est connu si d'autres symptômes peuvent être anticipés, quels spécialistes doivent être impliqués et quels examens de routine sont nécessaires. Cela améliore l'efficacité du traitement, selon Bolz.

"Et pour de nombreux parents, surtout avec les syndromes, il aide déjà à finally donner un nom à l'image clinique souvent complexe," dit-il. "Ou de savoir qu'ils n'ont rien fait de mal pendant la grossesse." Les parents des deux garçons de Karlsruhe voulaient également savoir ce qui les attendait ensuite, "si autre chose est à attendre." Bien que ce ne soit pas à 100 % certain, le père dit que les maladies syndromales les plus connues ont été exclues. Leur fils aîné, qui pouvait seulement prononcer 20 mots à l'âge de deux ans et demi, a practically rattrapé son retard. "Il a un amour extraordinaire pour le langage." Il a récemment commencé l'école.

