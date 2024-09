De nombreux mineurs se trouvent dans une situation difficile à Donetsk

15:08 150 Mineurs bloqués dans la mine de Dobropillia en raison d'une panne de courant due aux attaques russes

150 mineurs sont bloqués dans la mine de Dobropillia en raison d'une panne de courant causée par les attaques russes dans la région de Donetsk. Selon le "Kyiv Independent" citant Mychailo Volynets, chef du syndicat des mineurs ukrainiens, la ville de Dobropillia, qui comptait autrefois environ 28 000 habitants avant le conflit, se situe à environ 20 kilomètres au nord de Pokrovsk. Les derniers mois ont vu Dobropillia devenir une cible importante pour les troupes russes. Les attaques russes ont perturbé l'approvisionnement en électricité de Dobropillia et des établissements environnants, y compris les mines de charbon. Selon les rapports, la panne de courant entraîne la inondation et le gazage des zones d'extraction. Volynets ajoute que la situation dans la région reste difficile.

17:08 La Suède renforce la défense civile en prévision de la guerre

La Suède prévoit d'augmenter son budget de défense civile de 100 % au cours des trois prochaines années pour se préparer à d'éventuels conflits. Le gouvernement de Stockholm a déclaré que les leçons de la guerre en Ukraine soulignent l'importance de s'assurer que les parties essentielles de la société peuvent fonctionner normalement. Le ministre de la Défense civile Carl-Oskar Bohlin a annoncé que le budget de la Suède pour la défense civile serait augmenté de deux milliards de couronnes, atteignant 8,5 milliards de couronnes, soit 740 millions d'euros, cette année. D'ici 2028, un budget annuel de 15 milliards de couronnes est prévu. Bohlin a déclaré : "La situation de sécurité reste grave et devrait se poursuivre à court terme."

16:39 Poutine : si l'Ouest autorise l'utilisation d'armes à longue portée par l'Ukraine, la NATO sera en guerre contre la Russie

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que si l'Ouest autorisait l'Ukraine à utiliser des armes à longue portée contre des cibles en Russie, cela équivaudrait à ce que la NATO soit en guerre contre la Russie. "Accorder l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles russes modifierait radicalement la nature du conflit. Cela équivaudrait à la participation directe des pays de l'OTAN au conflit en Ukraine", a déclaré Poutine à un journaliste de la télévision d'État. Si une telle décision était prise, "ce ne serait rien de moins que la participation directe des pays de l'OTAN au conflit ukrainien". L'Ukraine demande depuis longtemps l'autorisation de l'Ouest d'utiliser des armes à longue portée occidentales contre des cibles russes. Les forces russes ont attaqué sans relâche l'infrastructure de l'Ukraine depuis des mois.

16:07 Zelensky qualifie l'initiative de paix sino-brésilienne de "destructrice"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté l'initiative de paix sino-brésilienne. Zelensky l'a qualifiée de "destructrice, c'est simplement une déclaration politique". Zelensky a exprimé ses vues auprès du média brésilien Metropoles. "Comment pouvez-vous proposer 'voici notre initiative' sans même nous avoir consultés au préalable ?", a déclaré Zelensky. La Chine et le Brésil ont proposé une conférence internationale de la paix en mai. "À quoi sert cela ?", a demandé Zelensky. Contrairement à la Russie, l'Ukraine n'a pas été consultée avant l'annonce de la proposition.

17:40 L'Ukraine : un missile russe frappe un navire céréalier

Selon les rapports ukrainiens, un missile russe a touché un navire civil transportant du grain en provenance d'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que le navire se trouvait en mer Noire au moment de l'impact. Le ministre des Affaires étrangères Andrij Sybiha a décrit cela comme une "attaque délibérée contre la liberté de navigation maritime et la sécurité alimentaire mondiale". Selon Zelensky, le navire se dirigeait vers l'Égypte et il n'y a pas eu de victimes. Un porte-parole de la marine ukrainienne a déclaré que le navire céréalier ne se trouvait pas dans la zone de commerce des céréales ukrainiennes au moment de la frappe, mais dans la zone économique maritime de la Roumanie. Un porte-parole de la marine roumaine a précisé que le navire ne se trouvait pas dans les eaux territoriales roumaines.

17:12 Le président chinois se rendra à nouveau en Russie en octobre

Le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie en octobre. Xi assistera au sommet du groupe BRICS, a confirmé le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Wang rencontre le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Les deux dirigeants ont loué les relations entre la Chine et la Russie. Wang a déclaré que Xi avait gracieusement accepté l'invitation de Poutine d'assister au sommet du BRICS à Kazan, tandis que Poutine a salué les progrès dans leurs relations bilatérales.

16:50 Les États-Unis prêts à "ajuster" l'aide militaire à l'Ukraine

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé que les États-Unis étaient prêts à ajuster l'aide militaire à l'Ukraine selon les besoins. During a press conference in Warsaw, Blinken was asked if the US had given Ukraine the go-ahead to attack targets within Russia using Western weapons. Blinken responded: "I can inform you that we will continue to do what we have been doing: we will modify, we will adapt, if necessary, including when it comes to the tools available to Ukraine." Blinken said he had held "constructive" discussions with his British counterpart David Lammy in Kyiv on Wednesday and received insights about how the Ukrainians were analyzing the battlefield and determining their needs. These aspects would be considered. "And if necessary, we will adjust."

16:35 Nouveau rôle pour le secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg

Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg prendra la tête de la conférence de sécurité de Munich. Le Norvégien assumera cette fonction après la conférence de sécurité en février 2025. Christoph Heusgen, qui a assumé le rôle en 2022 et a Previously served as Chancellor Angela Merkel's foreign policy advisor, will step down as chairman, while the longest-serving former chairman Wolfgang Ischinger will remain the foundation's board of trustees president. Stoltenberg will relinquish his post as NATO Secretary General to former Dutch Prime Minister Mark Rutte in October after ten years.

16:11 Trois travailleurs humanitaires tués en UkraineDans une attaque hostile des forces russes, trois travailleurs humanitaires ukrainiens du Croissant-Rouge ont été tragiquement tués, selon des sources ukrainiennes. Cet incident s'est produit dans un village situé dans la région contestée de Donetsk, comme annoncé par le Bureau du Procureur Général ukrainien via Telegram. Deux travailleurs supplémentaires ont été transportés à l'hôpital, l'un d'entre eux étant dans un état critique. "Un autre acte odieux d'agression. Aujourd'hui, l'agresseur a pris pour cible les véhicules humanitaires du Comité international de la Croix-Rouge dans la région de Donetsk", a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelenskyj sur sa plateforme. Dmytro Lubinets, le commissaire aux droits de l'homme ukrainien, a exhorté le CICR à reconnaître officiellement la violation par la Russie des normes de la Convention de Genève.

15:45 Le public interdit du procès des avocats de NavalnyLa juge a rapidement vidé la salle d'audience lors du procès de trois avocats représentant le critique du Kremlin Alexey Navalny emprisonné à Petushki, en Russie. Elle a invoqué un potentiel provocation par les partisans de Navalny pour justifier sa décision d'exclure le public. Les défendeurs, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer et Igor Sergunin, sont accusés d'appartenir à une organisation extrémiste, en référence au fonds anti-corruption fondé par Navalny.

15:18 Conflit naval dans la mer NoireL'Ukraine et la Russie ont été engagées dans une confrontation navale et aérienne dans la mer Noire, selon divers rapports. Le service de renseignement militaire ukrainien a rapporté qu'un avion de chasse russe Su-30 avait été abattu à l'aide d'un système portable de missiles sol-air lors d'une opération spéciale en mer. Aucune autre information concernant l'incident de mardi soir n'a été fournie à Kyiv. Cependant, le ministère russe de la Défense a rapporté une tentative avortée de l'Ukraine d'attaquer une plateforme de forage russe dans la mer Noire avec des bateaux à grande vitesse le mercredi. Huit des 14 bateaux ont été prétendument détruits, tandis que les autres ont battu en retraite. Aucune perte d'avion n'a été mentionnée à Moscou. Cependant, le blog militaire russe Rybar, affilié au ministère russe de la Défense, a rapporté qu'un Su-30 avait été abattu lors de la défense contre l'attaque ukrainienne.

14:54 Soldats ukrainiens épuisés insistent sur la fin du conflitLes soldats ukrainiens doivent utiliser efficacement et judicieusement leurs ressources limitées. Kavita Sharma, une journaliste de ntv, en a été témoin lors de sa couverture au front : des armes soviétiques usées avec peu de munitions, ainsi qu'une pénurie d'armes occidentales de pointe plus récentes.

14:23 Zelenskyj : la Russie lance une contre-offensive dans le KurskLa Russie a lancé une contre-offensive dans la région frontalière russe de Kursk, selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyj. Cette offensive "conforme au plan ukrainien", a déclaré Zelenskyj lors d'une conférence de presse à Kyiv, sans fournir de détails supplémentaires. Le ministère russe de la Défense a annoncé via Telegram que les troupes russes avaient libéré dix établissements dans la région de Kursk en deux jours.

13:55 Critique des relations Iran-Russie par un politique iranienUn haut responsable iranien a exprimé une critique inhabituelle des relations de l'Iran avec la Russie à la lumière de nouvelles sanctions et de tensions diplomatiques croissantes. Dans un post sur une plateforme de médias sociaux, Ali Motahari, ancien vice-président du Parlement iranien, a fait référence aux sanctions imposées par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni contre la fourniture de missiles balistiques de l'Iran à la Russie. Le ministère des Affaires étrangères iranien a fermement nié ces allégations.

13:38 La ville de Pokrovsk dans la région de Donetsk souffre de pénuries d'eau et de gazSuite aux attaques russes, la ville de Pokrovsk dans la région de Donetsk en Ukraine souffre d'une interruption de l'approvisionnement en eau et d'un manque de gaz pour la cuisine et le chauffage. La récente destruction de la station de traitement de l'eau dans les combats a laissé la ville dépendante de plus de 300 puits d'urgence pour son approvisionnement en eau. De plus, un centre de distribution de gaz a été détruit par les forces russes la veille, laissant 18 000 habitants de Pokrovsk sans gaz.

13:07 Rapport contestable sur le nombre de navires de guerre de la RussieLa Russie pourrait n'avoir que la moitié du nombre de navires de guerre annoncé par son ministère de la Défense, selon un rapport du portail d'actualités russe "Agentstvo". Tandis que le ministère russe de la Défense estime qu'environ 400 navires de guerre participent à l'exercice militaire d'envergure "Océan-2024", les bases de données en ligne indépendantes suggèrent des chiffres allant de 264 à 299 navires de guerre. La flotte de la mer Noire, qui ne participe pas à l'exercice, compte également environ 50 navires et sous-marins. La Russie a été accusée à plusieurs reprises d'exagérer la taille de ses forces militaires.

12:28 L'espionnage russe contre la Bundeswehr s'intensifieLes services de renseignement russes ont intensifié leurs activités d'espionnage contre l'aide à l'Ukraine et la Bundeswehr, selon le rapport annuel du Service de contre-espionnage militaire (MAD). L'intérêt stratégique de la Russie pour la politique et la stratégie militaires a glissé vers le niveau tactique. Ils s'intéressent maintenant profondément aux informations sur l'aide militaire que l'Allemagne fournit à l'Ukraine, y compris les itinéraires de transport et les procédures de déploiement des armes et des munitions. Les capacités tactiques de la Bundeswehr elle-même pour la défense territoriale et l'alliance sont également devenues une préoccupation majeure pour les services de renseignement russes.

11:52 Munz : la menace d'armes atomiques à Berlin n'est pas inattendueLe Royaume-Uni et les États-Unis pourraient approuver l'utilisation d'armes contre le territoire russe par l'Ukraine. LaCREMLIN a réussi jusqu'à présent à empêcher cette décision grâce à des menaces, comme l'explique le correspondant de ntv Rainer Munz. Il n'est donc pas surprenant qu'un spécialiste des armes atomiques ait maintenant appelé à une attaque sur Berlin.

11:15 Rapport : Retard dans la décision sur le déploiement de missiles longue portée ukrainiens pendant deux semaines supplémentairesLa décision de déployer des missiles longue portée occidentaux en Ukraine pourrait prendre un peu plus de temps. Une décision avant l'Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre, avec environ 150 chefs d'État et de gouvernement, semble peu probable, selon ce qu'indique le média américain Bloomberg. Les auteurs attribuent cela au secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy, qui a mentionné la réunion des Nations unies comme la prochaine occasion de discuter de l'utilisation de missiles longue portée. Selon le rapport, le président ukrainien Zelenskyy prévoit de réitérer sa demande lors de la réunion. Mercredi, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour discuter des plans de Selenskyy pour des attaques sur le territoire russe. Blinken prévoit de discuter de cela avec le président Biden vendredi, tandis que le Premier ministre britannique Starmer rencontrera également Biden vendredi.

10:31 Blinken se rend en Pologne lors de son retour de KyivLe secrétaire d'État américain Blinken s'arrête en Pologne, un soutien clé de l'Ukraine, lors de son retour de Kyiv. Des rencontres prévues avec le Premier ministre Tusk et le président Duda sont programmées. Blinken devrait discuter de la coopération future avec la Pologne, qui sert de principale porte d'entrée logistique pour le soutien militaire occidental à l'Ukraine. La Pologne a Significativement augmenté ses dépenses militaires depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a commandé 96 hélicoptères de combat Apache auprès du géant américain Boeing pour 10 milliards de dollars.

09:59 L'Ukraine signale 64 drones russes et 5 missiles lors d'attaques nocturnesL'armée de l'air ukrainienne signale que la Russie a attaqué l'Ukraine pendant la nuit avec 5 missiles et 64 drones de combat iraniens. 44 drones ont été interceptés. Les rapports militaires ne sont pas entièrement vérifiés dans les détails. La défense aérienne était également active autour de Kyiv pour abattre les drones approchants.

09:11 Expert russe plaide pour une posture de menace nucléaire plus forteL'expert russe en politique étrangère influent Sergei Karaganov suggère que la Russie devrait clairement indiquer sa readiness à utiliser des armes nucléaires. Selon Karaganov, publié dans le journal russe Kommersant, l'objectif principal de la doctrine nucléaire de la Russie devrait être de convaincre "tous les ennemis actuels et futurs que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires", a déclaré Karaganov. Moscou pourrait mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans provoquer une guerre nucléaire totale, a-t-il ajouté. Le secrétaire d'État américain serait trompeur s'il affirmait garantir une protection nucléaire pour ses alliés, a mentionné Karaganov. Karaganov a précédemment plaidé pour que la Russie envisage un coup préventif nucléaire pour intimider ses ennemis. Certains experts occidentaux croient que Karaganov joue un rôle bénéfique pour le Kremlin en exprimant des vues qui inquiètent l'Occident et font paraître Poutine plus modéré par comparaison.

08:46 L'Ukraine espère l'approbation des États-Unis pour les missiles longue portée occidentauxL'optimisme grandit en Ukraine quant à l'obtention prochainement de l'autorisation de lancer des attaques profondes sur le territoire russe à l'aide d'armes occidentales. During his visit to Kyiv, the U.S. Secretary of State emphasized that he wants to ensure "Ukraine has everything it needs". In the UK, signs already point to a green light:

08:04 Les services de renseignement ukrainiens rapportent l'abattage d'un avion de chasse russeSuite aux rapports de la veille concernant la disparition d'un avion de chasse russe Su-30SM des radars, les services de renseignement militaire ukrainiens rapportent maintenant que des soldats ukrainiens ont abattu un tel appareil lors d'une opération en mer Noire. Le Kyiv Independent rapporte. L'avion de chasse, d'une valeur de 50 millions de dollars, basé sur la péninsule de Crimée, a été prétendument détruit par un système de défense aérienne portable.

07:26 La ville ukrainienne de Konotop victime d'une attaque de drones massive, des dizaines de blessésLe nombre de blessés dans l'attaque de drones massive sur l'infrastructure énergétique de la ville de Konotop dans la région de Sumy est passé à 14. L'agence de presse d'État Ukrinform rapporte, citant l'administration militaire régionale. Parmi eux, un bâtiment résidentiel au centre de la ville a été touché.

06:42 Les Ukrainiens en Allemagne conservent leur statut protégé lors de visites à domicileLe Bundestag débat pour la première fois aujourd'hui du projet de paquet de sécurité du gouvernement fédéral, qui comprend des interdictions de couteaux et le retrait du statut de réfugié pour ceux qui se rendent dans leurs pays d'origine. Cependant, des exceptions s'appliquent, comme pour les réfugiés d'Ukraine.

06:04 La télévision d'État russe accuse Trump de désavantage dans un débat téléviséPlusieurs commentateurs de la télévision d'État russe ont accusé "sabotage" contre Trump lors de son débat télévisé contre Kamala Harris, selon ce qu'a rapporté le Kyiv Independent. Trump était "désavantagé", disent-ils. La vérification des déclarations de Trump a été critiquée avec virulence. Trump a perdu le débat, selon de nombreux observateurs. Trump a promis que s'il gagne l'élection, il mettra fin immediately à la guerre en Ukraine.

04:50 Attaque russe sur Konotop : dommages importants à l'infrastructure énergétiquePlusieurs civils ont été blessés lors d'une attaque russe sur la ville de Konotop dans la région de Sumy. Selon le maire, Artem Semenikhin, l'alimentation en eau de la ville a été temporairement interrompue. Il y a également des dommages importants à l'infrastructure énergétique, et il est incertain quand les ménages privés auront à nouveau de l'électricité. Après l'attaque au centre-ville, il y a eu plusieurs incendies, des bâtiments scolaires et résidentiels ont été endommagés. Deux personnes ont été transportées à l'hôpital, l'une d'entre elles étant dans un état critique.

03:29 La Lettonie envoie plus d'aide militaire à l'UkraineLa Première ministre lettone, Evika Siliņa, annonce un paquet d'aide militaire à l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv. Il comprendra des transporteurs de troupes blindés. Cela a été annoncé par le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, sur X après la rencontre avec Siliņa. Selon Shmyhal, les deux pays discutent également d'une expansion de la coopération dans l'industrie de la défense.

01:32 Royaume-Uni : Convocation d'un homme d'affaires iranien pour des soupçons de ventes de missiles à la RussieLe Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien, selon un communiqué du Foreign Office de Londres. "Le gouvernement britannique a clairement indiqué que tout transfert de missiles à la Russie serait considéré comme une escalade dangerous et déclencherait une réponse ferme", a déclaré le communiqué. Hier, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont imposé de nouvelles sanctions à Téhéran en raison des livraisons présumées de missiles, notamment la suspension des accords bilatéraux de transport aérien. Auparavant, l'Union européenne avait rapporté "des informations fiables" concernant le transport de missiles iraniens vers la Russie.

00:14 Ukraine : La Russie déploie des soldats non formés à VovchanskSelon les comptes rendus de l'armée ukrainienne, la Russie déploie des soldats non formés sur le front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe tactique opérationnel des forces armées de Kharkiv, a rapporté que les troupes impliquées dans les opérations d'attaque à Vovchansk sont mal formées. Il est dit que les renforts récents envoyés par la Russie sont une réserve de mobilisation rassemblée par le gouvernement. Il est toujours incertain si ces troupes sont d'anciens criminels ou enrôlés d'autres nations, telles que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Maire de l'ouest de l'Ukraine recrute des inspecteurs russophonesLe maire de la ville ukrainienne occidentale d'Iwano-Frankiwsk a annoncé le déploiement de patrouilles linguistiques en raison de l'utilisation croissante du russe. "Il s'agit d'une initiative citoyenne et tout le monde peut y participer en tant qu'inspecteur linguistique", a déclaré le maire de la ville, Ruslan Marzinkiw, lors d'une interview avec la chaîne de télévision NTA. De nombreux réfugiés internes originaires de l'est de l'Ukraine, dont la langue maternelle est le russe, se sont installés dans la ville. Marzinkiw s'attend à au moins 100 tels contrôleurs linguistiques, avec environ 50 volontaires déjà enregistrés. Un numéro de ligne directe pour que les citoyens signalent les locuteurs de russe dans les espaces publics a également été mentionné. En raison de la guerre, des millions de personnes, principalement des régions russophones de l'est et du sud, ont fui vers l'ouest de l'Ukraine, relativement sûr et ukrainophone.

21:42 Erdogan demande le retour de la Crimée à la RussieLe président turc Recep Tayyip Erdogan réclame le retour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. "Notre soutien inébranlable à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine inclut le retour de la Crimée à l'Ukraine", a déclaré Erdogan dans un message vidéo lors du sommet de la Plateforme de Crimée. Avec la Plateforme de Crimée, établie en 2021, l'Ukraine cherche à attirer plus d'attention internationale sur la situation entourant la péninsule annexée.

21:05 Rapport : Kyiv va présenter des stratégies militaires aux États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelensky considère le soutien des États-Unis comme crucial pour repousser la guerre d'invasion russe. "Le plan de victoire (...) repose lourdement sur le soutien des États-Unis et d'autres partenaires", a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse à Kyiv. Le plan stratégique, que Zelensky présentera lors de la deuxième conférence sur la paix en Ukraine, vise à "renforcer considérablement l'Ukraine" et à "obliger la Russie à mettre fin à la guerre". Selon Bloomberg, les États-Unis pressent Zelensky pour une stratégie détaillée d'attaque contre la Russie avant de lever les restrictions sur l'utilisation des armes de l'Ouest. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy étaient reportedly prévus pour discuter d'un plan à long terme pour l'année à venir avec Zelensky à Kyiv afin de mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken explique la position de Biden sur l'utilisation d'armes en RussieSelon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, les États-Unis travaillent activement à répondre aux besoins militaires de l'Ukraine, qui incluent l'utilisation d'armes occidentales à longue portée pour frapper des cibles en Russie. Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de ces besoins lors de leur réunion vendredi, selon Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec David Lammy, son homologue britannique, et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiga à Kyiv. "Nous travaillons diligemment pour nous assurer que l'Ukraine dispose de tous les moyens nécessaires pour se défendre efficacement", a déclaré Blinken, et il a réitéré : "Nous voulons que l'Ukraine triomphe."

