De nombreux membres de la Croix-Rouge ont été tués en Ukraine.

Le Croix Rouge exprime une profonde tristesse : "Nous sommes dévastés", déclare la Présidente Mirjana Spoljaric. L'organisation a subi une perte significative, trois de ses employés ayant trouvé la mort et deux autres blessés suite à des attaques dans l'est de l'Ukraine. De plus, les forces russes ont ciblé un convoi de grains avec des tirs d'artillerie.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré aujourd'hui qu'il pleurait la perte de trois membres de son équipe dans l'est de l'Ukraine. La Présidente Mirjana Spoljaric a exprimé ses condoléances, déclarant : "Nos cœurs sont brisés alors que nous pleurons la perte de nos collègues". Elle a fermement condamné l'attaque contre le personnel de la Croix-Rouge, la qualifiant d'inhumaine. Elle a également déploré le fait qu'il soit irresponsable de tirer sur un lieu distribuant de l'aide humanitaire.

La distribution d'aide humanitaire, qui devait fournir des essentiels tels que du bois de chauffage et du charbon pour l'hiver prochain, n'avait pas encore commencé. Par conséquent, aucun civil n'a été blessé dans l'explosion qui a suivi. Spoljaric a plaidé pour le respect du droit humanitaire international.

Le Commissaire aux droits de l'homme ukrainien, Dmytro Lubinets, a révélé que les défunts étaient trois citoyens ukrainiens employés par le CICR. Ils étaient des victimes de tirs d'artillerie dans le village de Wyrwyliwka, une zone contestée proche de la ligne de front. Il a exhorté le CICR à reconnaître formellement la violation par la Russie des normes des conventions de Genève.

Zelensky : "La Russie est le méchant"

"Un autre acte odieux de la Russie", a écrit le Président Volodymyr Zelensky sur Telegram. "Aujourd'hui, l'agresseur a ciblé les véhicules de secours du Comité international de la Croix-Rouge dans la région de Donetsk."

Zelensky a déclaré : "Dans ce combat, tout est clair comme de l'eau de roche - la Russie est le méchant, l'Ukraine défend la vie." Il a exhorté les États et les organisations internationales à prendre des mesures contre la violence de la Russie. "Seuls unis, le monde peut contraindre la Russie à mettre fin à ce terrorisme et pousser Moscou vers la paix", a-t-il déclaré.

Sur X, le président a rapporté que la Russie avait ciblé un navire marchand civil transportant du blé pour l'Égypte avec un missile après son départ des eaux côtières ukrainiennes dans la mer Noire. Heureusement, aucun décès n'a été signalé. Zelensky a souligné l'importance des exportations de grains ukrainiens pour la sécurité alimentaire mondiale et a appelé à une intervention internationale.

