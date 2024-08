De nombreux incendies de forêt engloutissent actuellement les forêts du Canada.

De nombreux incendies de forêt font actuellement rage en Canada, selon les informations de l'organisme compétent, le CIFFC (Centre canadien d'information sur les incendies de forêt). Cet organisme a rapporté plus de 800 incendies actifs, dont 223 hors de contrôle. Même le célèbre parc national de Jasper, dans l'ouest du pays, est touché par ces feux de forêt, qui brûlent depuis des semaines.

En conséquence de ces incendies de forêt, le parc des Rocheuses canadiennes est fermé aux touristes, comme l'indique la plateforme en ligne du parc. Toutes les réservations de camping jusqu'au 3 septembre ont été annulées en raison des incendies. La zone touchée s'étend sur plus de 33 000 hectares.

Suite à un ordre d'évacuation, la ville de Jasper a accueilli ses résidents de retour vendredi dernier, selon l'agence de presse canadienne, Canadian Press. Près d'un tiers de l'infrastructure de la ville a été endommagé par les incendies.

Des images montrent des quartiers entiers transformés en cendres. Parmi les ruines des maisons, des véhicules calcinés et des arbres carbonisés se détachent. "C'est comme vivre au milieu d'un apocalypse ou d'une zone de guerre", a déclaré un résident local.

Le Canada a connu des incendies de forêt sans précédent l'an dernier. Les experts mettent en garde contre le fait que, en raison du changement climatique, les incendies sont de plus en plus courants et dévastateurs.

Le parc national de Jasper, connu pour sa beauté sauvage, lutte actuellement contre des incendies de forêt qui font rage depuis des semaines. Malgré les dégâts, les autorités du parc n'ont pas encore rouvert la zone, compte tenu de l'ampleur de la zone touchée, qui couvre plus de 33 000 hectares.

