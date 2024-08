De nombreux États se situent dans le classement des lobbies par

Plus de transparence : quelle est l'influence des groupes et des entreprises sur la politique ? - C'est ce que réclame l'organisation anti-corruption Transparency International. Si des améliorations ont été apportées dans de nombreux États fédéraux, la plupart d'entre eux ne répondent toujours pas à de nombreux critères.

Transparency International Allemagne, l'organisation anti-corruption, ne constate que des progrès limités en matière de réglementations pour la divulgation de l'influence des lobbyistes dans la plupart des États fédéraux. Dans un "Classement des lobbies", 12 des 16 États fédéraux ont légèrement amélioré leur situation par rapport à la dernière évaluation en 2022. Cependant, 13 États ne parviennent même pas à atteindre la moitié des critères possibles. Le gouvernement fédéral reste le meilleur performer.

L'organisation a créé le premier Classement des lobbies en 2021, suivi d'une mise à jour un an plus tard. Les règles de transparence et d'intégrité du gouvernement fédéral et des États fédéraux sont comparées en fonction de quatre critères. Il est évalué si un registre des lobbies existe, c'est-à-dire une divulgation des groupes ou entreprises qui influencent la politique.

Les obligations de transparence et les périodes de refroidissement, pendant lesquelles les anciens politiques peuvent entrer dans l'économie, jouent également un rôle. La "trace législative", qui comprend tous les contacts de lobby d'un député pendant un processus législatif, est également prise en compte.

Dans le classement actuel, le gouvernement fédéral reste en tête et performs mieux que tous les États fédéraux : il est évalué à 71 % grâce à des règles de lobby et de transparence désormais assez bonnes. Le meilleur performer parmi les États fédéraux est toujours la Thuringe, avec 69 %. La Bavière et le Bade-Wurtemberg suivent avec 54 et 53 % respectivement. Ces États ont pu augmenter leur distance par rapport au milieu grâce à de nouvelles réglementations de période de refroidissement, a-t-on déclaré.

Les plus bas sont la Rhénanie-Palatinat et la Basse-Saxe avec 19 % chacune, la Saxe-Anhalt avec 18 % et Brême avec 9 %. Dans les États en bas du classement, "on peut observer un immobilisme inquiétant en raison d'un manque d'activités", a déclaré Norman Loeckel de Transparency. Apparemment, il manque la volonté politique de créer des règles modernes pour une politique propre. Cela se voit dans le fait que 13 des 16 États fédéraux ne répondent même pas à la moitié des critères du Classement des lobbies.

Loeckel souligne : "Un grand nombre d'États fédéraux offrent donc trop peu de traçabilité des décisions politiques pour les citoyens et trop d'opportunités pour une influence de lobby potentiellement illégitime."

