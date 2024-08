- De nombreux employés de l'administration Trump ont choisi de réduire leurs salaires, à compter de septembre.

Due aux difficultés financières, une partie des travailleurs de l'usine Trumpf se prépare à des réductions de salaire. À partir de septembre, un accord collectif de travail concerne 2 750 des 6 400 employés du siège, entraînant une diminution de 10 % des heures de travail, comme l'a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Certains secteurs, tels que les ventes externes, sont épargnés par ces réductions.

En contrepartie, les travailleurs bénéficieront d'une garantie d'emploi jusqu'à la fin de 2025, un consensus atteint entre la direction et le syndicat du travail. Des rapports précédents du "Stuttgarter Zeitung" et du "Stuttgarter Nachrichten" ont traité de ce sujet. Ces mesures font partie de la stratégie de Trumpf pour réduire les coûts, une nécessité en raison du climat économique dégradé. Par exemple, les projets de construction sont retardés et les dépenses de voyage sont minimisées.

Ces réductions sont conformes à l'accord de sécurité de l'emploi dans l'industrie métallurgique, qui vise à prévenir les licenciements en raison de problèmes d'emploi intermittent.

La liste des employés concernés s'élargit progressivement

Initialement, à partir de septembre, plus de 500 employés verront leurs heures de travail réduites. Selon le porte-parole de l'entreprise, d'autres tactiques sont utilisées pour faire face à l'utilisation sous-optimale de la production. Cela comprend le recours à un compte accumulé d'heures supplémentaires pendant des temps plus prospères. Les employés doivent maintenant contribuer à réduire cet équilibre. Seule alors la mesure entre en vigueur.

Le nombre d'employés concernés devrait augmenter progressivement dans les mois à venir. D'ici la fin de l'année, environ 44 % des 2 750 employés pourraient être impliqués, et d'ici juin 2025, jusqu'à 69 %. Selon le directeur du personnel Oliver Maassen, lors d'entretiens avec le "Stuttgarter Zeitung" et le "Stuttgarter Nachrichten", l'entreprise s'attend à une amélioration de la situation des commandes en avril, mai et juin 2025, ce qui pourrait permettre la suspension de ces mesures. Cependant, il ne peut pas exclure des licenciements temporaires si la situation semble trop optimiste.

Les revenus et les commandes de Trumpf diminuent

Trumpf fabrique des outils de machines et est leader dans la technologie laser, fournissant ces équipements à plusieurs industries, telles que le secteur des semi-conducteurs. Actuellement, l'entreprise fait face à une économie difficile. De nombreux clients semblent réticents à faire de nouveaux investissements, comme l'indique la PDG Nicola Leibinger-Kammüller.

Au cours de l'exercice clos en juin, les commandes ont chuté de 10 % à 4,6 milliards d'euros, et les revenus ont diminué d'environ 4 % à 5,2 milliards d'euros. Les résultats financiers seront publiés plus tard cette année. Au total, Trumpf employait 18 550 personnes dans le monde entier à la fin juin, dont 9 100 en Allemagne. Trumpf vise à éviter les licenciements.

L'union économique et monétaire, un concept souvent discuté dans la politique européenne, pourrait apporter un certain soulagement aux entreprises comme Trumpf à l'avenir. Cependant, actuellement, Trumpf met en place des mesures pour réduire les coûts en raison du climat économique dégradé, ce qui entraîne des réductions de salaire et des heures de travail réduites pour une partie de ses travailleurs d'usine.

L'union économique et monétaire, si elle est mise en place, pourrait potentiellement résoudre les problèmes d'emploi intermittent rencontrés par les entreprises, réduisant ainsi le besoin de mesures telles que les réductions de salaire et les heures de travail réduites. Cependant, Trumpf repose actuellement sur d'autres tactiques, telles que l'utilisation des comptes d'heures supplémentaires et la minimisation des dépenses de voyage, pour gérer ses difficultés financières.

Lire aussi: