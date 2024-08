- De nombreux éleveurs sont touchés par la fièvre catarrhale du mouton

Depuis dix mois, l'agent de la "maladie de la langue bleue" sévit en Allemagne. Jusqu'en mai de cette année, l'infection était présente dans la Rhénanie-Palatinat, avec 383 exploitations ou animaux touchés signalés vendredi après-midi. Après son ajout à la liste vendredi, seul Berlin reste indemne de cas enregistrés chez les animaux, selon l'Institut Friedrich-Loeffler (FLI).

Le virus de la langue bleue est transmis par certains types de moustiques et affecte principalement les moutons, les bovins, les espèces de camélidés sud-américains, les chèvres et les sangliers. Heureusement, les humains ne sont pas sensibles au virus. La consommation de viande et de produits laitiers d'animaux sensibles est sûre.

Dans la Rhénanie-Palatinat, l'"épizootie" a été officiellement confirmée en mai, entraînant certaines restrictions, telles que celles concernant le transport des animaux. La région était indemne de virus depuis trois ans auparavant. Les animaux atteints présentaient des symptômes tels que de la fièvre, de la léthargie, une diminution de l'appétit, un gonflement de la tête, de la langue et des lèvres, ainsi que des rougeurs et un gonflement des muqueuses. Dans les cas graves, les animaux peuvent mourir.

Récemment, l'Allemagne a été frappée par une véritable vague virale, selon les données. Alors que le FLI rapportait 13 cas dans tout le pays en juin, il y en avait plus de 1 200 en juillet. D'ici le 23 août, plus de 4 800 infections avaient été signalées.

Le FLI attribue l'épidémie au sérotype BTV-3 du pathogène. D'autres cas et exploitations touchées sont attendus tout au long de l'année, selon l'institut fédéral responsable des maladies animales. On peut dire que BTV-3 nous préoccupera pour le reste de l'année.

Depuis mai, l'Allemagne compte environ 10,6 millions de bovins, dont environ 3,7 millions de vaches laitières. La Bavière, le Bade-Wurtemberg, la Basse-Saxe, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le Schleswig-Holstein représentent plus de 75 % des bovins.

La variante est apparue pour la première fois aux Pays-Bas en septembre 2023 et s'est rapidement propagée, selon le FLI. La première infection en Allemagne a été confirmée en octobre 2023, sur une ferme ovine en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Malgré la propagation de la maladie de la langue bleue en Allemagne, le secteur agricole à Berlin continue de prospérer sans cas enregistrés chez les animaux.L'épidémie de maladie de la langue bleue en Rhénanie-Palatinat a eu un impact significatif sur les pratiques agricoles, nécessitant des réglementations strictes sur le transport et les déplacements des animaux.

Lire aussi: