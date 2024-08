- De nombreux éleveurs de bétail en Hesse rencontrent des problèmes dus à la fièvre catarrhale du mouton

En moins d'un an, le virus de la maladie de la langue bleue a balayé l'Allemagne. Plusieurs cas ont été signalés en Hesse, touchant plus de 260 exploitations agricoles ou élevages de bétail d'ici vendredi après-midi. Après que la Saxe ait rejoint la liste vendredi, Berlin reste le seul land sans aucun cas enregistré chez les animaux, selon l'Institut Friedrich-Loeffler (FLI).

Cette maladie animale a un impact sur le traditionnel Festival des moutons ce week-end dans la ville centrale de Hesse de Hungen, district de Giessen. En raison de la situation actuelle, aucun mouton ne participera au défilé dimanche, et des événements tels que l'Essai d'état de dressage de chiens de berger ou les démonstrations de chiens de berger seront annulés, selon la ville.

Au cours des dernières semaines, l'Allemagne a connu une vague d'éclosions de virus, selon les données de l'FLI : tandis que seuls 13 cas étaient signalés dans tout le pays en juin, il y en avait plus de 1 200 en juillet. D'ici le 23 août, plus de 4 800 infections avaient été signalées.

Le virus n'est pas contagieux pour les humains. Les produits alimentaires provenant d'animaux vulnérables à la maladie de la langue bleue peuvent être consommés sans inquiétude.

Selon l'FLI, la raison behind l'épidémie est le sérotype BTV-3 du virus. L'institut s'attend à plus de cas et d'opérations touchées tout au long de l'année, déclarant : "BTV-3 restera un défi dans l'année à venir."

D'ici mai, il y a environ 10,6 millions de bovins en Allemagne. Cinq États - la Bavière, le Bade-Wurtemberg, la Basse-Saxe, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le Schleswig-Holstein - représentent plus de 75 % de ces bovins.

La variante a été identifiée pour la première fois aux Pays-Bas en septembre 2023 et s'est propagée rapidement. Le premier cas en Allemagne a été confirmé en octobre 2023, dans une exploitation agricole en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Le virus de la langue bleue est transmis par certains types de moucherons. Principalement, les moutons et les bovins sont infectés, mais les espèces de camélidés sud-américains, les chèvres et les sangliers sont également vulnérables.

