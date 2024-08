De nombreux électeurs inexpérimentés considèrent les Verts comme un danger potentiel.

Les conducteurs d'études sont rarement pris au dépourvu par les sondages d'opinion politique et les analyses. Cependant, une récente enquête portant sur les perceptions des jeunes a réussi à les prendre de court. Selon le sondage, nombreux sont les premiers votants qui considèrent les partis politiques comme une menace, y compris un parti centriste.

Selon une recherche de l'Institut de recherche générationnelle, le parti Vert est perçu comme une menace par nombreux premiers votants dans l'ouest et l'est. Le sondage a révélé que 25 % des répondants dans l'ouest et 30 % dans l'est craignent le parti, le décrivant comme extrême et un "parti de prohibition". Le fondateur de l'Institut, Rüdiger Maas, a expliqué : "La peur de l'AfD était plus forte, avec 65 % dans l'est et 74 % dans l'ouest."

Maas a déclaré : "C'est une véritable peur chez les jeunes vis-à-vis des partis, pas seulement envers l'AfD, mais aussi dans d'autres directions. C'était une nouvelle perspective pour nous." Lors d'entretiens individuels avec des jeunes, ils ont souvent mentionné des vidéos inquiétantes sur les réseaux sociaux prétendument démontrant le danger du parti Vert. Le parti avait déjà connu une baisse de popularité auprès des jeunes électeurs lors des élections européennes, tombant à 11 % chez les 16-24 ans.

Juste avant les élections régionales en Thuringe et en Saxe, des chercheurs de l'Institut d'Augsbourg ont révélé une étude sur le comportement électoral des jeunes. Ils ont sondé 870 personnes âgées de 16 à 25 ans dans tout le pays, représentant une tranche de population diversifiée. Ils ont également mené 132 entretiens avec des jeunes.

La migration est le principal sujet de préoccupation

Les entretiens directs ont conduit les chercheurs à découvrir que, malgré ces peurs, il y a une certaine tolérance envers les décisions de vote des autres jeunes électeurs, même s'ils votent pour l'AfD et vice versa. "Ils disent, 'C'est mon pote et c'est mon pote, même s'il vote à gauche'", a déclaré Maas. La division traditionnelle gauche-droite perd de son importance, avec environ un quart qui la rejette.

De plus, 41 % des répondants ont déclaré que le gouvernement ne répond pas aux besoins des gens ordinaires. Environ un tiers pensait que le gouvernement travaillait contre la population. Quel que soit

