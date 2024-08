- De nombreux consommateurs de Vodafone sont actuellement privés de services mobiles et d'Internet.

Des milliers d'utilisateurs de Vodafone en Brandebourg et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale rencontrent des difficultés en raison d'une panne de service. Près de 9 900 utilisateurs de lignes fixes et 2 729 utilisateurs mobiles sont privés de télévision câblée, d'Internet haut débit et de connexions téléphoniques depuis la nuit dernière, comme l'a confirmé un représentant de Vodafone.

Selon Vodafone, certaines parties de leur réseau fixe et réseau mobile dans des régions comme Breddin (district d'Ostprignitz-Ruppin), Wittenberge (district de Prignitz), Ludwigslust, Grabow et Hagenow (tous dans le district de Ludwigslust-Parchim) rencontrent des problèmes. Les médias avaient auparavant rapporté ces problèmes.

La panne a commencé à 00h51 et est due à un dysfonctionnement technique : une centrale téléphonique locale à Strohkirchen, qui sert de point de connexion aux clients touchés pour à la fois les réseaux fixes et mobiles, est momentanément hors service. Les réparations devraient être terminées au plus tard mardi.

Malgré la panne de service qui affecte de nombreux utilisateurs de Vodafone, certains parviennent à rester connectés grâce à des moyens alternatifs, comme l'utilisation de leurs appareils mobiles pour accéder à des informations via [Internet]. Malheureusement, la panne a également affecté certains services Internet mobiles dans les régions touchées.

Lire aussi: