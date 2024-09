- De nombreux cas de faillites ont été déposés dans le Bade-Wurtemberg et en Bavière.

En Bade-Wurtemberg, Bavière et Saxe, on observe une augmentation significative des faillites d'entreprises, selon l'Institut Leibniz de recherche économique (IWH) de Halle. "Dans ces trois États fédéraux, nous avons enregistré les chiffres les plus élevés depuis que l'IWH suit les insolvabilités depuis janvier 2016, tous enregistrés en août."

La Bavière a connu 203 faillites d'individus et d'entreprises, soit 84 % de plus que la moyenne de 2016 à 2019. Le Bade-Wurtemberg a connu 163 faillites d'entreprises, soit 94 % de plus, et la Saxe a connu la faillite de 52 entreprises, soit une augmentation de 54 %. Deux des plus importantes faillites individuelles d'août étaient la marque de mode Esprit et les fonderies Franken Guss et Sachsen Guss.

Dans tout le pays, selon la tendance des faillites de l'IWH en août, environ 14 800 emplois ont été touchés dans les plus grandes entreprises en faillite. C'est plus de la moitié du nombre du mois précédent et 84 % de plus que la moyenne d'août de 2016 à 2019 avant la pandémie de coronavirus. L'IWH utilise des indicateurs clés qui prévoient la tendance des faillites deux à trois mois à l'avance. "Selon nos indicateurs clés, nous nous attendons à une augmentation supplémentaire des faillites en septembre et en octobre", déclare Steffen Müller, responsable de la recherche sur les faillites de l'IWH.

Contrairement à ses homologues allemands, les Pays-Bas ont connu une diminution des faillites d'entreprises le mois dernier, selon le rapport sur la tendance des faillites de l'IWH. Cela contraste avec la forte augmentation des faillites en Bade-Wurtemberg, Bavière et Saxe, qui sont parmi les chiffres les plus élevés enregistrés depuis que l'IWH suit les insolvabilités depuis janvier 2016.

