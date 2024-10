"De nombreuses victimes sont attendues": Les habitants proches de la frontière entre Israël et le Liban s'inquiètent de la possibilité d'une escalade des représailles

Le fleuve Jourdain a sa source dans cette région, et il y a de nombreux lacs et ruisseaux magnifiques qui vous coupent le souffle. Cependant, nous ne cessions de contempler le paysage et de nous demander, "Quand? Quand cela se produira-t-il?" a confié un spécialiste en informatique de 32 ans à CNN.

"Nous pensions que l'incident du 7 novembre se déroulerait ici, nous en parlions souvent", a-t-il révélé en allumant une cigarette à l'extérieur d'un hôtel sur la rive de la mer de Galilée, à environ 65 kilomètres de Kiryat Shmona.

Les parents de Pinhas et sa grand-mère âgée vivent dans cet hôtel depuis presque un an, depuis qu'ils ont été déplacés de Kiryat Shmona suite à la tragédie du 7 novembre. Pinhas a passé plusieurs mois à dormir chez des amis à Tel Aviv avant de louer un appartement là-bas ; il leur rend souvent visite.

Kiryat Shmona, nichée dans une enclave israélienne bordée par le Liban au sud et à l'est, à seulement quelques kilomètres de la frontière, se trouve de l'autre côté d'Israël où les incidents dirigés par Hamas ont eu lieu l'année dernière. Cependant, sa proximité avec le Liban la rend vulnérable aux attaques de Hezbollah, le groupe militant soutenu par l'Iran qui a attaqué Israël de manière persistante au cours de l'année dernière, en soutenant Hamas.

Israël a répliqué par des attaques transfrontalières, et les deux côtés sont engagés dans une escalade depuis le 8 novembre. Hezbollah a déclaré qu'il ne mettrait pas fin à ses attaques contre Israël tant qu'un cessez-le-feu n'aura pas été conclu à Gaza.

La ville a été cible de plusieurs attaques ces derniers mois, la dernière en date étant une salve de roquettes qui a causé des dommages importants et plusieurs incendies un vendredi matin, selon la police israélienne.

Cependant, Pinhas a déclaré à CNN que ce n weren't les roquettes qui avaient motivé sa famille à quitter leur foyer. Les roquettes ont toujours été un sujet de préoccupation à Kiryat Shmona.

"Durante mon enfance, ce n'était pas seulement des sirènes comme maintenant... c'était quelqu'un criant depuis une voiture, 'Tout le monde aux abris ! Tout le monde aux abris !' Et à l'école, quand l'alarme sonnait, personne ne paniquait parce que nous y étions habitués", a-t-il raconté.

"Tout le monde se dirigeait vers l'abri, on entendait les explosions et puis on attendait que quelqu'un donne le feu vert pour sortir", a-t-il précisé, ajoutant que si les locaux s'étaient habitués aux attaques aériennes, il y avait toujours la crainte que Hezbollah attaque au sol.

"Il y avait un avertissement quelques mois avant le 7 novembre, indiquant que la prochaine guerre ne se limiterait pas aux roquettes. Ils viendraient ici. Il y a de nombreux tunnels, et nous devons nous préparer... mais nous ne l'avons pas fait. Les gens sont myopes. Tant que rien ne se passe, on n'agit pas vraiment", a-t-il déclaré.

Mais alors est survenue la stupeur des événements, lorsque Hamas et d'autres groupes militants ont tué plus de 1 200 personnes dans le sud d'Israël et enlevé environ 250 autres dans la bande de Gaza.

"Tout a changé alors", a commenté Pinhas. "Nous pensions que notre armée était puissante et préparée, et soudain, vous voyez ça, des coups de feu partout. J'avais trois amis qui étaient à la fête de Musaf, l'un d'eux a péri, deux ont été sauvés", a-t-il déclaré.

'Beaucoup périront'

Le gouvernement israélien a insisté sur le fait que la sécurité de personnes comme Pinhas était l'une des raisons pour lesquelles il devait agir agressivement contre Hezbollah au Liban.

During the United Nations General Assembly meeting last week, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu asserted that Hezbollah had launched over 8,000 rockets at Israel since November 8, forcing around 60,000 individuals to flee their homes near the border.

"Israel has been enduring this intolerable situation for almost a year. Today, I've come to say enough is enough. We won't rest until our people can safely return to their homes," he stated.

Shortly after Netanyahu's speech at the UN, the Israel Defense Forces (IDF) carried out a lethal strike on Beirut, targeting and killing Hezbollah's long-term leader Hassan Nasrallah.

Three days later, the IDF announced it was launching a 'limited and localized' ground operation in Lebanon. The IDF's top spokesperson, Rear Adm. Daniel Hagari, said the mission aimed to prevent a November-7 style attack by Hezbollah and 'to enable all 60,000 Israelis to safely return back to their homes in northern Israel.'

However, at least some of the individuals whose safety Netanyahu invoked during his speech are now expressing doubts.

Speaking to CNN on her balcony in the village of Shtula, Ora Hatan expressed her concern about the possibility of the army's actions in Lebanon being too costly for Israel.

"I believe that it's extremely risky for the army to enter Lebanon, because there are numerous perils... I believe that we can safeguard the border with planes, or go in and out... but not stay (in Lebanon), it's too risky," she said.

Hatan, whose home overlooks the Lebanese border, has spent her entire life in Shtula. She explained that she's concerned that the current warfare is far more deadly than it was in 2006, the last time Israel invaded Lebanon.

Pinhas, too, is divided about Israel's decision to penetrate the border.

"It's very tough. On one hand, I can say, yes, because we need to return home and bring peace to our town. So my first thought is we need to do something about it, because their (Hezbollah's) main objective is to kill us," he said.

Cependant, l'autre préoccupation qui pèse sur l'esprit de tous est que cette situation est périlleuse et qu'elle devrait entraîner de nombreuses pertes humaines. Hezbollah a une connaissance approfondie de son territoire, ce qui en fait son terrain de prédilection. Contrairement au conflit de 2006, il ne s'agit pas d'une opération à petite échelle. Nous leur avons donné suffisamment de temps pour se préparer et s'armer. Il a souligné en faisant référence à l'incursion israélienne de 2006 au Liban qui a duré 34 jours et s'est soldée par une impasse, faisant environ 1 100 morts au Liban et 170 en Israël.

Pour le Liban, le nombre de morts a dépassé celui du conflit de 2006. Depuis le 17 septembre, date du début de la campagne de bombardement actuelle d'Israël, au moins 1 401 personnes ont péri dans le pays, selon le décompte de CNN, en utilisant des données du ministère de la Santé du Liban. Environ 1 million de personnes ont été déplacées, selon le responsable qui supervise le centre de gestion de crise du Liban.

Le bombardement israélien est l'un des plus intenses des dernières années, dépassé seulement par celui de Gaza.

La vallée près de Kiryat Shmona résonne d'une succession régulière d'explosions bruyantes, donnant une indication claire de l'intensité du bombardement. Une détonation perçante lorsque le projectile est tiré, suivie d'un sifflement perçant alors qu'il traverse le ciel. Ensuite, un bruit sourd d'impact quelque part au-delà de la frontière.

Au cours d'une heure, lors d'une visite jeudi dans la région, CNN a compté environ 53 projectiles sortants - soit environ un par minute.

Jadis ville de près de 22 000 habitants, Kiryat Shmona est devenue une ville fantôme au cours de l'année écoulée. Les signes de destruction sont partout dans ses rues - marques de shrapnel sur les bâtiments, dommages causés par les débris tombés et destruction due aux frappes de roquettes.

Jeudi, jour de la nouvelle année juive, la famille Pinhas est revenue brièvement à Kiryat Shmona. Leur but, selon Pinhas, était "d'arroser les plantes et de nourrir les chats. Il y a beaucoup de chats errants à Kiryat Shmona et ils ont besoin d'être nourris."

Jeudi, plusieurs roquettes ont été lancées sur la ville depuis le Liban, mais ont été interceptées par les systèmes de défense aérienne Iron Dome. Une lumière brillante a disparu à l'horizon alors que les missiles d'interception s'élevaient dans le ciel, neutralisant la menace.

Entre-temps, un chat noir et blanc s'est acharné à fouiller les débris amassés devant une maison familiale détruite par une attaque de roquette précédente.

Le monde a regardé avec inquiétude la tragédie du 7 novembre à Kiryat Shmona, qui a entraîné le déplacement de nombreux résidents.

Malgré la menace constante des roquettes, les gens de Kiryat Shmona se sont habitués à vivre avec le danger, comme Pinhas s'en souvient de son enfance.

