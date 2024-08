- De nombreuses tentatives d'expulsion se terminent en vain <unk> Plaider pour une discussion complète avec Mertin

À la suite de l'incident de Solingen, le ministre de la Justice de Rhénanie-Palatinat, Herbert Mertin, plaide pour un débat franc et met en garde contre les propositions hâtives de solutions supposées en matière d'asile ou de droit pénal. Des appels bruyants ne rempliraient pas le devoir de l'État de protéger les citoyens, a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande à Mayence. "Il n'y a pas de solution miracle, cela nécessite de s'attaquer à de nombreux éléments."

Rasserrer les réglementations sur les couteaux à eux seuls ne pourrait peut-être pas dissuader des actions comme celles de Solingen. Les ministres de la Justice avaient précédemment commandé une étude pour analyser de manière approfondie la situation des crimes liés aux couteaux. Les conclusions devraient être prises en compte en premier lieu, a souligné Mertin.

Mertin : "C'est sacrément difficile de déporter quelqu'un"

En ce qui concerne le suspect syrien de l'affaire de Solingen, dont le renvoi en Bulgarie a échoué en 2023, le ministre a déclaré qu'il ne serait pas bénéfique que les niveaux politiques commencent maintenant à se rejeter la responsabilité. "C'est sacrément difficile de déporter quelqu'un." Il s'agit de lever les obstacles - à un niveau européen, mais peut-être aussi au sein du pays.

À Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, trois personnes ont été tuées et huit blessées, quatre grièvement, lors d'une fête locale vendredi soir. Le suspect est un Syrien de 26 ans qui est entré en Allemagne via la Bulgarie à la fin de 2022. Il était censé être renvoyé en Bulgarie selon les directives de l'asile de l'UE, mais il n'était pas présent à la date convenue en juin 2023.

La gestion des personnes sans perspective de résidence a été mise en avant suite à cet événement. Le chef de fraction de Rhénanie-Palatinat, Gordon Schnieder, a demandé que les demandeurs d'asile et les réfugiés sans perspective de résidence ne soient pas répartis entre les municipalités, et que les criminels déportables soient gardés en détention indéfinie. Le chef de fraction AfD, Jan Bollinger, a réclamé une "offensive de déportation structurelle".

Le Conseil des réfugiés de Rhénanie-Palatinat a été choqué par les demandes qui ont émergé à grande échelle suite à des incidents comme celui de Solingen, dont la mise en œuvre enfreindrait la législation existante. Les demandeurs d'asile rejetés sont actuellement tenus de résider dans des centres d'accueil initial pendant jusqu'à 18 mois, ce qui a des conséquences désastreuses pour l'intégration. De nombreux individus sont activement à la recherche d'un emploi, de cours d'allemand et d'activités d'intégration. Tout cela peut être mieux régulé par les municipalités.

Mais combien de déportations en Rhénanie-Palatinat échouent réellement ? Selon le ministère de l'Intégration, 381 ont échoué pendant la première moitié de cette année : 290 personnes n'ont pas été retrouvées, la résistance a entraîné l'échec dans 17 cas, et 74 personnes n'ont pas pu être déportées pour d'autres raisons. Cela a été compensé par 671 départs (2023 : 1 178) de janvier à juin, dont 395 deportations/transfert et 276 départs volontaires.

Au 31 juillet 2024, 8 619 personnes étaient soumises à la déportation en Rhénanie-Palatinat. Parmi elles, 6 564 avaient un permis de résidence, ce qui signifie qu'elles ne peuvent être déportées pour des raisons particulières - par exemple, en raison de papiers d'identité manquants ou de mauvaise santé. Un permis de résidence est toujours temporaire.

La réglementation européenne offre des perspectives limitées.

La base des transferts au sein de l'UE est le règlement Dublin-III, qui stipule que les demandeurs d'asile doivent être renvoyés dans le pays où ils ont mis le pied sur le sol européen pour la première fois. Il est largement reconnu en Allemagne que les transferts Dublin ne sont pas exécutés dans tous les cas, selon le ministère de l'Intégration. La ministre Katharina Binz (Verts) a décrit le système comme ayant besoin de réforme sur SWR. Les transferts échouent en raison du refus de monter dans un avion, a déclaré le ministère. Les transferts Dublin ont souvent lieu avec des vols commerciaux.

En cas de refus, un nouveau transfert est planifié si possible. Cependant, cela n'est pas simple en pratique - cela nécessite un nouveau vol, une escorte et une remise dans l'autre pays. Il est également de notoriété publique que tous les pays européens ne coopèrent pas conformément aux règles de Dublin, comme ne pas répondre à une demande de transfert de l'Allemagne.

Le ministre de la Justice Mertin préconise une analyse approfondie des raisons de l'échec des transferts. Pourquoi une nouvelle tentative quelques jours plus tard est-elle un défi ? Pourquoi n'y a-t-il pas parfois de sièges disponibles sur les vols ? Il devrait également être question de savoir si une personne absente à un rendez-vous annoncé pour le retour est réellement absente ou a réellement disparu. "On peut creuser ça." Cela pourrait aider à prolonger la date limite pour le transfert. La date limite est de six mois, mais peut être prolongée jusqu'à 18 mois dans des circonstances particulières.

En vue de 2026

Un examen du mandat d'arrêt européen pourrait également s'avérer bénéfique, a déclaré Mertin. Cependant, celui-ci ne peut être délivré que dans le cadre de la poursuite pénale. Il convient donc d'examiner dans quelle mesure les moyens dont disposent les autorités pour les déportations et les transferts sont suffisants et pratiques.

Les communautés de Rhénanie-Palatinat reçoivent une aide du Bureau central des questions de retour, financé par l'État, pour résoudre les problèmes pratiques. À l'avenir, cela sera également réalisé à l'aide d'une plateforme exploitée par Frontex pour réserver des vols commerciaux. Le ministère de l'Intégration se réjouit d'une amélioration juridique lorsque le règlement de gestion de l'asile et de la migration succédera aux règles Dublin-III autour de la mi-2026. Alors, les transferts pourront être prolongés dans plus de cas, et la détention sera facilitée pour ceux qui résistent ou évitent la procédure.

Les discussions après l'incident de Solingen se concentrent sur la gestion des personnes sans perspective de résidence. Mertin met l'accent sur la nécessité d'une analyse approfondie des raisons de l'échec des transferts pour assurer des déportations et des transferts efficaces à l'avenir.

