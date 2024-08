De nombreuses personnes dans le pays sont bloquées à cause des inondations.

Venturant à Feni, une ville du sud-est du Bangladesh, il devient évidence pourquoi elle est surnommée l'épicentre de l'une des inondations les plus dévastatrices du pays. Depuis mercredi dernier, les eaux ont envahi 11 districts, laissant de vastes portions de la ville de près de 1,5 million d'habitants sous l'eau.

Le Bangladesh est synonyme de ses rivières et de ses voies navigables, ses habitants dépendant de ces sources d'eau pour la pêche et la culture du riz. Malgré leur familiarité avec les inondations et les cyclones fréquents, notamment ces dernières années en raison du changement climatique d'origine humaine qui intensifie les événements météorologiques extrêmes, cette inondation a pris les locaux de court.

Les doigts accusateurs se tournent vers les officiels indiens.

Les habitants de la ville de Feni, d'une population de 1,5 million, accusent l'Inde des récents inondations. De nombreuses personnes interrogées à Feni, à quelques miles de la frontière, ont accusé l'Inde d'avoir libéré de l'eau du barrage de Dumbur dans l'État adjacent du Tripura sans préavis.

En naviguant devant leurs maisons, certains habitants ont crié : "Nous détestons l'Inde" et "C'est de l'eau indienne".

"Ils ont ouvert les vannes, mais aucun avertissement n'a été envoyé", a déclaré Shoriful Islam, un informaticien de 29 ans qui est revenu de Dhaka dans sa ville natale pour participer aux efforts de secours.

L'Inde a nié avoir libéré l'eau du barrage intentionnellement et a attribué l'excès de précipitations comme facteur contributif. Cependant, ils ont admis une panne de courant et une rupture de communication qui a empêché l'envoi de l'avertissement en aval habituel aux voisins.

"L'Inde a utilisé l'eau comme une arme", a argumenté Islam. "L'Inde cherche vengeance pour avoir renversé le dernier gouvernement."

“J'ai peur qu'ils ne soient pas vivants”

CNN a accompagné deux missions de distribution de fournitures de secours et d'opérations de sauvetage à Feni gérées par des bénévoles.

Le seul moyen d'entrer ou de sortir de la zone touchée par les inondations est en bateau, car toutes les routes principales sont inaccessibles en raison des restrictions de circulation, et les opérations de sauvetage sont retardées par la panne de courant et le black-outalmost complet des communications dans la ville.

L'armée et la marine ont été mobilisées pour coordonner les efforts de secours, et un effort national pour fournir de l'aide et de l'assistance s'est mis en place ces derniers jours, avec des personnes voyageant de Dhaka et d'autres régions pour aider aux opérations de sauvetage et à la livraison de l'aide.

Certains des bénévoles reviennent également dans leurs villes natales pour retrouver leurs proches.

Le bénévole Abdus Salam, un enseignant d'anglais de 35 ans de Dhaka, a déclaré que 12 membres de sa famille étaient bloqués dans une zone rurale à 15 miles (25 kilomètres) du centre de Feni, y compris ses deux sœurs, son frère et leurs enfants.

"J'ai peur qu'ils ne soient pas vivants", a-t-il déclaré à CNN, exprimant ses craintes.

"Il n'y a pas d'électricité, pas de gaz, pas d'Internet", a-t-il ajouté, appelant à une aide mondiale.

Plus de 4,5 million de personnes ont été touchées par les inondations au Bangladesh, avec au moins 18 morts pour l'instant. Cependant, il y a des craintes que le nombre de morts ne augmente à mesure que les eaux de crue se retirent.

Dans l'Inde voisine, les autorités rapportent au moins 26 morts, et plus de 64 000 personnes ont cherché refuge dans des abris dans la région du Tripura.

Une inondation loin d'être ordinaire

La colère des victimes des inondations au Bangladesh monte quant à l'origine de l'eau qui a noyé leurs maisons.

Le haut-commissaire de l'Inde au Bangladesh, Pranay Verma, a informé le gouvernement intérimaire du Bangladesh d'une "libération automatique" du barrage en raison des niveaux d'eau élevés, selon le secrétaire de presse du gouvernement intérimaire du Bangladesh, Shafiqul Alam.

Pourtant, d'autres croient que la politique a joué un rôle.

"L'Inde a fait preuve d'un comportement inhumain en libérant le barrage sans préavis", a déclaré Nahid Islam, l'un des deux représentants étudiants du Bangladesh dans son gouvernement intérimaire, dirigé par le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus.

Il y a trois semaines, le Bangladesh a renversé son Premier ministre de longue date Sheikh Hasina suite à un mouvement de protestation étudiant contre les quotas d'emploi, qui a évolué en un mouvement national appelant à sa démission lorsqu'elle a ordonné une répression brutale, entraînant la mort de centaines de personnes.

Hasina a cherché refuge en Inde par hélicoptère le 5 août après que des milliers de manifestants aient envahi la capitale et sa résidence. Au cours de ses 15 ans au pouvoir, Hasina a cultivé des liens étroits avec le Premier ministre indien Narendra Modi, qui est en train de terminer son troisième mandat.

Après son renversement, des allégations de représailles contre ceux considérés comme loyaux au parti de Hasina - nombreux étant hindous - ont suscité de vives préoccupations dans l'Inde voisine à majorité hindoue.

Le ministère des Affaires étrangères de l'Inde a déclaré dans un communiqué jeudi qu'il était "factuellement incorrect" de blâmer les inondations sur l'eau libérée du barrage de Dumbur.

Il a affirmé que les inondations au Bangladesh étaient principalement dues à l'eau descendant des vastes bassins versants de la rivière Gumti, en aval du barrage.

"Les inondations sur les rivières partagées entre l'Inde et le Bangladesh affectent les gens des deux côtés et nécessitent une coopération bilatérale pour y faire face", a ajouté le communiqué.

“Ils sont extrêmement effrayés”

Alors que les tensions diplomatiques s'intensifient, les équipes de secours travaillent sans relâche dans la zone touchée par les inondations, où chaque opération de sauvetage représente un défi herculéen.

Ce qui prendrait normalement quatre heures pour aller de Dhaka devient un voyage de huit heures en raison des routes congestionnées alors que les travailleurs et les bénévoles de tout le pays essayent d'atteindre la région touchée par les inondations. Les bateaux sont rares, ce qui signifie que de nombreuses familles arrivent pour récupérer leurs proches mais n'ont pas les moyens de les approcher.

"Je suis impuissant parce que je n'ai pas de bateau", a déclaré Yasin Arafat, un jeune homme de 24 ans qui est venu de Dhaka pour retrouver son père, sa mère, sa grand-mère et son jeune frère.

Il y a des nouvelles de 35 familles regroupées sur un toit dans son village, avec deux femmes enceintes parmi elles. Le problème, c'est qu'il faut trois heures de bateau depuis la ville pour y arriver, et il a du mal à trouver un bateau de sauvetage pour l'y emmener.

"Ils n'ont ni eau, ni nourriture, et ils sont plutôt effrayés," a-t-il dit. "Je n'ai rien entendu d'eux depuis les 48 dernières heures."

Même lorsque les gens parviennent à se procurer un bateau, il y a des parties de la ville qui sont à des altitudes plus élevées – comme la voie ferrée – où les bénévoles doivent porter les embarcations à la main.

La route principale traversant Feni est maintenant son propre cours d'eau – et elle est utilisée comme la principale voie de sortie vers la terre ferme.

Certains gens capables de marcher en sortent en pataugeant dans de l'eau boueuse jusqu'aux cuisses ou à la poitrine – faisant face aux risques de maladies transmises par l'eau, de serpents ou de noyade – juste pour atteindre la sécurité.

Pour d'autres gens bloqués dans les parties les plus profondes de l'inondation, patauger n'est pas une option – alors ils sont coincés dans des villages à des miles du centre-ville. Le voyage en bateau vers ces zones est également risqué, car naviguer à travers des arbres denses et des marais pourrait faire obstruction ou collision avec des obstacles sous-marins cachés.

Notre bateau passe devant un bâtiment gouvernemental utilisé comme centre de sauvetage, avec environ 500 personnes cherchant refuge à l'intérieur.

D'autres bâtiments à plusieurs étages – comme un hôpital inondé et plusieurs écoles – sont utilisés comme abris temporaires pour ceux qui vivent dans des maisons à un étage maintenant submergées. Ils sont physiquement en sécurité mais manquent de nourriture, d'eau et de médicaments.

Peyara Akther, 36 ans, est en mission pour secourir sa sœur Tanzina et son nourrisson malade des outskirts rurales de la ville. Elle a déclaré que le bébé n'avait pas mangé depuis des jours et avait besoin de soins médicaux.

"Je m'inquiète que le bébé n'y survive pas," a déclaré Akther à CNN.

Mais après avoir cherché pendant une heure pour trouver sa sœur à l'école où elle pense qu'elle est abritée, il n'y a aucun signe d'eux – le black-out des communications rendant les opérations de sauvetage encore plus difficiles.

Akther rentre chez elle, espérant que sa sœur a trouvé un autre moyen d'y arriver.

Nous montons sur un autre bateau pour witnesser l'opération de sauvetage suivante.

Un homme de Feni, maintenant travaillant comme garde de sécurité au Qatar, est revenu chez lui quand il a entendu parler de l'inondation dans sa ville. Il a réussi à obtenir un bateau pour secourir sa mère de 55 ans, mais son emplacement est trop éloigné pour y arriver. Au lieu de cela, il est venu au refuge pour récupérer d'autres parents.

Le bateau transporte une famille de quatre : une mère, un enfant et deux grands-parents. Ils trébuchent dans le bateau, aidés par ceux qui sont à bord – tous épuisés et manifestement affamés, grignotant des noix et des fruits séchés, et buvant de l'eau.

"Nous sommes heureux maintenant," a déclaré le grand-père Mizanur Rahman Khan, 65 ans. "Nous sommes en sécurité."

Alors que la nuit tomb

