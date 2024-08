De nombreuses personnes choisissent une plateforme en ligne distinctive pour une vitrine exceptionnelle d'événements.

Beaucoup de personnes s'efforcent de partager des photos ou vidéos attrayantes sur les plateformes numériques. Selon une étude publiée par l'organisation numérique Bitkom vendredi dernier, 62 % des personnes ont choisi un endroit pittoresque pendant leurs vacances uniquement pour télécharger des photos ou vidéos. De plus, 26 % ont admis qu'ils enfreindraient les règles et les restrictions pour atteindre cet objectif.

Cependant, 22 % ont admis s'être mis en danger pour capturer ces clichés. Par conséquent, de nombreuses personnes travaillent pour obtenir la photo parfaite : 28 % des répondants ont déclaré qu'ils amélioraient généralement leurs photos de vacances avec des filtres. De plus, 17 % ont même manipulé une photo de vacances, comme se placer devant un autre décor.

Les photos de vacances attirent généralement la plupart des gens, quelle que soit leur authenticité : 73 % ont admis qu'ils aiment vivre indirectement les vacances des autres à travers leurs photos. Cependant, 23 % se sentent souvent insatisfaits de leur propre vie en regardant des photos ou des vidéos de vacances de leurs amis, de leur famille ou de leurs collègues sur les réseaux sociaux.

Comme l'a déclaré Luise Ritter de Bitkom, "Les réseaux sociaux ressemblent à un album photo, la pression de suivre augmente." Il est important de se rappeler que les publications ne montrent qu'un aperçu de la réalité et que toutes les photos ne représentent pas la vérité complète.

Bitkom a mené l'enquête auprès de 1005 personnes en Allemagne âgées de 16 ans et plus, à l'aide de sondages téléphoniques. Les statistiques sur le partage de photos et de vidéos de vacances concernent les 695 personnes qui utilisent les réseaux sociaux et qui partent généralement en vacances.

