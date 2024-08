- De nombreuses personnalités célèbres ont assisté aux funérailles de Willi Lemke.

De nombreuses personnalités politiques et sportives ont assisté aux funérailles de Willi Lemke à la cathédrale de Brême. Le directeur historique de Werder Brême, qui a ensuite servi comme sénateur de l'éducation de Brême, est décédé le 12 août à l'âge de 77 ans.

"J'ai ressenti son impact en tant que fan, et je l'ai vu mener Werder Brême à des réalisations sans précédent. Brême était un précurseur dans de nombreux domaines," a commenté Hans-Joachim Watzke, porte-parole du présidium de la DFL et PDG de Borussia Dortmund.

Les anciens entraîneurs de Werder Brême comme Otto Rehhagel, les anciens attaquants Rudi Völler, Klaus Allofs et Ailton, ainsi que d'anciens collègues de la direction comme Reiner Calmund, étaient présents aux funérailles. "Willi m'a amené à Werder Brême aux côtés d'Otto Rehhagel et a continué à me soutenir," a ajouté Rudi Völler, le directeur sportif de la DFB.

L'ancien ministre des Affaires étrangères allemand Sigmar Gabriel a exprimé son admiration pour Lemke en le décrivant comme "un ami intelligent, dévoué et completely reliable. C'était quelqu'un dont le SPD pouvait truly être fier."

Les funérailles de Lemke ont également été diffusées sur un grand écran à la place du marché de Brême devant la cathédrale, permettant à de nombreux citoyens de rendre hommage à l'une des figures les plus renommées de la ville.

Lemke a servi comme directeur de Werder Brême de 1981 à 1988, puis comme sénateur de l'éducation et de l'intérieur de Brême, et également comme envoyé spécial de l'ONU pour le sport au service de la paix et du développement de 2008 à 2016.

"L'attention qu'il reçoit aujourd'hui est bien méritée," a déclaré l'ancien joueur et entraîneur de Werder Brême Thomas Schaaf. "Parce qu'il a touché beaucoup de gens et s'est battu pour eux."

La présence de nombreuses personnalités aux funérailles de Willi Lemke a mis en évidence son importance dans le domaine du sport et de la politique. En tant qu'envoyé spécial de l'ONU pour le sport, Lemke a apporté de la reconnaissance à Brême en promouvant la paix et le développement.

