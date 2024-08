- De nombreuses missions pour la police et les secouristes sur l'eau

Le développement du tourisme aquatique à Berlin entraîne un nombre croissant d'infractions à la vitesse et de troubles sonores, selon la police fluviale. "Les gens ont pris Berlin comme lieu d'événement et de manifestation", a déclaré Sabine Schumann de la police fluviale. Cela entraîne de plus en plus de conflits avec les résidents, les athlètes ou les personnes cherchant à se détendre.

Avec des contrôles renforcés pendant la saison des sports aquatiques, qui court officiellement du 1er avril au 31 octobre, la police essaie d'assurer la sécurité sur les eaux de Berlin. En 2023, la police a mené 4 128 contrôles et inspecté 8 188 bateaux de sport. Un total de 885 infractions administratives ont été enregistrées en 2023, et 337 chefs d'accusation criminels ont été portés. La police n'a pas encore fourni de chiffres pour la saison en cours.

Interventions des sauveteurs et des pompiers

L'Association allemande de sauvetage (DLRG) a été appelée pour 760 interventions de sauvetage sur les eaux de Berlin jusqu'à présent cette année. Jusqu'à présent, il y a eu 8 décès par noyade, 2 de moins qu'à la même période l'an dernier. Au total, 21 personnes sont décédées de natation et de baignade à Berlin en 2023.

Le service des pompiers de Berlin a eu 88 interventions sur les eaux, comme l'a déclaré un porte-parole. Jusqu'à présent cette année, les pompiers ont été appelés 45 fois. Cependant, il n'a pas été possible de confirmer s'il y avait vraiment une personne dans l'eau dans toutes les interventions signalées.



