- De nombreuses demandes étrangères de reconnaissance des professions demeurent ouvertes

Candidats étrangers nourrissent de grands espoirs pour lutter contre la pénurie de travailleurs qualifiés, notamment dans le secteur de la santé. Un obstacle majeur est la reconnaissance des qualifications professionnelles. En 2023, plus de 11 400 demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles étrangères ont été déposées en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dont 3 069 ont été considérées comme pleinement équivalentes la même année. C'est ce qu'indique la réponse du ministère du Travail de NRW à une petite demande de la fraction parlementaire du SPD, transmise à l'agence de presse allemande. Environ 654 demandes - soit environ 5,7 pour cent - ont été rejetées. Environ 3 250 demandes de 2023 n'avaient pas encore été traitées à la fin de cette même année.

Cours supplémentaires pour la reconnaissance

Plus de 4 400 demandes ont été soumises à des conditions pour des mesures compensatoires afin d'obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ces mesures peuvent inclure des examens ou des cours, tels que la formation pour les professionnels de la santé, ou des tests d'aptitude ou de connaissances. Les chiffres du ministère n'indiquent pas si les candidats ont mis en œuvre les conditions. Le nombre total de demandes de reconnaissance a augmenté de plus de 2 300 par rapport à 2022. Le taux de réussite était similaire en 2022 et en 2023.

La plupart des demandes concernent des professionnels de la santé

En 2023, la plupart des demandes de reconnaissance professionnelle ont été déposées dans les professions de la santé. Un total de 8 130 demandes ont été reçues, dont plus de 5 200 de la part de femmes. Environ une demande sur cinq a été reconnue comme pleinement équivalente la même année. Dans près de 4 300 cas, des mesures compensatoires étaient nécessaires.

Presque la moitié des demandes de reconnaissance professionnelle dans la santé proviennent d'infirmiers (presque 4 000), suivis des médecins (1 686). Cependant, seulement environ une demande sur huit dans le secteur des soins infirmiers a été reconnue comme pleinement équivalente, tandis que les médecins avaient un taux de réussite d'environ 45 pour cent.

Le groupe parlementaire du SPD critique les "beaucoup trop nombreux procédures ouvertes", notamment dans la santé. "La demande dans ce domaine est immense", a déclaré Thorsten Klute, porte-parole de la politique de la santé du groupe parlementaire. "Peut-être est-ce parce que le processus de reconnaissance est particulièrement bureaucratique ici. C'est ce que nous entendons constamment." Klute critique le fait que le ministre du Travail Karl-Josef Laumann (CDU) ne fournit pas d'informations sur les raisons de la durée des procédures et du taux de réussite des améliorations.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie vise à accélérer les procédures

Du dépôt des documents complets à la première décision juridiquement exécutoire, il a fallu en moyenne un peu moins de 57 jours en 2022, selon le ministère. "Le gouvernement régional travaille sur différentes approches pour améliorer et accélérer les procédures de reconnaissance", a déclaré Laumann. La reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères est un enjeu clé de l'offensive en matière de travailleurs qualifiés de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Comme la reconnaissance professionnelle est souvent déterminée par des lois fédérales, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie travaille avec le gouvernement fédéral et d'autres États pour développer davantage les réglementations légales.

