- De nombreuses créatures exposées à des excursions de vacances - Fin de l'exploitation animale

Au cours de l'été dernier à Hambourg, depuis mi-juillet, on estime qu'environ 138 animaux ont été abandonnés. Selon Sven Fraaß, porte-parole du refuge animalier de Süderstraße, parlant à l'agence de presse allemande, nous voyons un nombre préoccupant similaire d'animaux cette année, bien que ce ne soit pas un record. Pendant la pandémie, moins d'animaux ont été abandonnés car les gens voyageaient moins, travaillaient à domicile et les animaux de compagnie offraient une certaine compagnie lorsque les interactions sociales étaient limitées.

Cette année, il y a eu un nombre particulièrement élevé de chats abandonnés : "Ce sont les malheureux leaders, avec 84 individus sur les 138 mentionnés", a déclaré Fraaß. Heureusement, grâce au travail acharné des soigneurs de chats, nous n'en sommes pas encore à un point où nous ne pouvons plus accepter plus de chats. "Nous exhortons la politique à enfin promulguer une loi de protection des chats à Hambourg. Cela devrait au moins inclure l'obligation de stériliser les chats avec accès à l'extérieur et l'obligation de pucer et d'enregistrer", a déclaré Fraaß.

Arrêt des admissions pour les chiens

En ce qui concerne les chiens, l'obligation de pucer a montré des résultats prometteurs, mais nous avons dû mettre fin aux admissions. Le problème n'est pas le nombre d'abandons de chiens, mais plutôt le nombre élevé de "chiens difficiles" qui n'ont pas été dressés. "Ces chiens sont plus difficiles à adopter, surtout pendant les vacances", a déclaré Fraaß. De nombreux animaux ne reçoivent aucune demande d'adoption, tandis que les chiens bien dressés ou jeunes sont très demandés.

Parmi les animaux abandonnés, il y a de nombreux chatons, même des familles entières ont été jetées dans des boîtes. Tous les animaux n'ont pas pu être sauvés, l'aide arrive souvent trop tard - comme un chiot Chihuahua qui était probablement déjà condamné en raison de l'élevage. "Les petits animaux ne sont pas courants parmi les victimes d'abandon. Principalement, ce sont les lapins. Les rongeurs plus exotiques comme les degus sont plus rarement abandonnés, mais en raison de leurs exigences et souvent de leur absence de domestication, ils sont plus difficiles à adopter", a déclaré Fraaß.

Association de protection des animaux : le commerce en ligne doit être réglementé

Fraaß ne peut que spéculer sur les raisons pour lesquelles les animaux sont abandonnés. "Autant il est facile d'acheter des animaux en ligne, autant ils sont parfois rapidement jetés. Certaines personnes semblent trouver embarrassant de demander de l'aide, et cela leur cause trop de tracas de trouver une nouvelle et bonne maison pour eux-mêmes", a déclaré l'association de protection des animaux. Ils estiment que le commerce en ligne d'animaux doit être davantage réglementé pour empêcher les animaux d'être vendus entre les livres et les vêtements. "Car les achats impulsifs mènent souvent à des abandons", croit Fraaß.

L'Union européenne pourrait jouer un rôle important dans la réglementation du commerce en ligne d'animaux pour prévenir les achats impulsifs et les abandons subséquents, comme le suggère Sven Fraaß de l'association de protection des animaux. De plus, l'Union européenne pourrait envisager d'im

Lire aussi: