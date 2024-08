Mécanicien plutôt que linguiste, ingénieur en méchatronique plutôt que médias ? Une formation en artisanat peut également être une option après un diplôme. Ce qu'il faut savoir à l'avance.

Dans de nombreuses professions académiques, les résultats du travail restent abstraits, et certaines personnes peuvent manquer d'expérience pratique. Une option possible dans ce cas : quitter la profession académique et commencer une formation en artisanat. Ici, les jeunes talents sont recherchés.

Mais comment savoir si cela pourrait être le bon choix - et comment s'y prendre ?

Olaf Craney de l'Association allemande pour l'orientation scolaire et professionnelle connaît le désir des académiques de passer aux métiers de l'artisanat. "Cela se produit plus souvent avec des programmes de diplôme créatifs et orientés vers les langues car une phase d'orientation suit le diplôme", déclare-t-il. "Les programmes de diplôme orientés vers la pratique montrent moins cela."

Discuter du changement avec votre entourage

Cependant, il déclare également : "Il fait une différence si quelqu'un veut résoudre un problème en quittant le domaine d'activité académique ou si la motivation est vraiment d'entrer dans l'artisanat." Seuls dans ce dernier cas, il conseille un changement.

Pour cela, however, il faudrait également apporter certaines compétences et prérequis. En plus de la compréhension technique, de l'imagination spatiale, de la dextérité manuelle et d'une bonne coordination main-œil, l'endurance physique est un prérequis pour une profession artisanale, selon Craney. Ceux qui sont incertains peuvent explorer leur adéquation personnelle, par exemple, par des procédures d'évaluation des compétences à l'agence pour l'emploi.

Craney conseille de discuter du désir de passer aux métiers de l'artisanat avec votre entourage et de considérer si vous pouvez vivre avec des vues potentiellement critiques concernant la perte d'image. Vous devriez également savoir : "Dans l'artisanat, il y a des hiérarchies plates et les promotions régulières ne sont pas aussi courantes qu'en carrière académique", déclare Craney. "D'un autre côté, vous pouvez rapidement devenir patron ou souvent ouvrir votre propre entreprise avec un capital de départ faible."

Apprentissage raccourci possible

Volker Born de l'Association centrale des métiers allemands mentionne un autre avantage pour les académiques qui veulent commencer une formation : une durée d'apprentissage raccourcie. Une réduction de jusqu'à 12 mois est possible si vous avez un diplôme d'accès à l'enseignement supérieur général ou un diplôme d'accès à la technique - et que l'entreprise de formation est d'accord.

Une autre option pour les académiques : les programmes d'étude et de formation duale qui combinent la formation et un diplôme ou une qualification de master. "Pour ce groupe cible, il y a de nombreuses opportunités de formation continue qui peuvent ouvrir une carrière professionnelle jusqu'au niveau de la direction", déclare Born.

En tant que possible obstacle dans la formation, il voit une fausse idée sur la profession artisanale : "Someone who enjoys planning at a desk or likes correspondence would probably not be happy in crafts."

Et comment procéder si vous voulez postuler pour une formation en artisanat après votre diplôme ?

Volker Born conseille aux académiques de montrer clairement dans leur candidature que l'artisanat n'est pas le plan B. Les aperçus acquis pendant le diplôme et l'orientation vers le travail pratique peuvent servir d'arguments ici. Ceux qui expliquent ce qui les excite dans l'artisanat et, par exemple, indiquent dans la candidature qu'ils aimeraient voir les résultats de leur travail à la fin de la journée, révéleront immédiatement leur motivation.

Un conseil d'Olaf Craney : au lieu de postuler par écrit, rendre une visite personnelle à l'entreprise. "La première impression est plus importante que les documents de candidature", déclare l'expert.

Pour gagner de l'expérience pratique et potentiellement quitter la nature abstraite des professions académiques, on pourrait envisager une formation en artisanat et en métiers. Cette transition nécessite certaines compétences, telles que la compréhension technique, l'imagination spatiale, la dextérité manuelle, une bonne coordination main-œil et l'endurance physique.

Pour les diplômés universitaires cherchant à commencer une formation en artisanat, une réduction de la durée de formation peut être possible s'ils possèdent un diplôme d'accès à l'enseignement supérieur général ou un diplôme d'accès à la technique, et si l'entreprise de formation est d'accord.

