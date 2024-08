- De l'Odyssée bavaroise à Paris

Un Vacances Estivales Palpitantes pour Jimmy Fallon (49) : Initialement, l'animateur de "The Tonight Show" a passé quelques jours en Bavière, s'est perdu à la campagne et a été secouru par un duo mère-fils. Plus tard, Fallon s'est rendu à Paris, où il a connu un peu de glamour aux Jeux olympiques.

Fallon a raconté son aventure bavaroise dans une vidéo TikTok de six minutes le samedi. Il était parti se promener près du lac mais s'est retrouvé perdu. "J'ai sorti mon téléphone, mais la batterie était à cinq pour cent", a déclaré Fallon. À ce moment-là, Google Maps indiquait qu'il était à une heure et quarante minutes de son hôtel. Il a erré dans un champ, espérant trouver un raccourci.

Jimmy Fallon Perdu en Bavière

Le stop n'a pas fonctionné non plus. Ce n'est qu'en arrivant dans un garage automobile que Fallon a trouvé deux jeunes hommes qui pouvaient l'aider. Dans sa vidéo de six minutes sur de la musique bavaroise, Fallon a expliqué que l'un des gars a dit qu'il ressemblait à Jimmy Fallon. Après que son identité ait été confirmée, ils ont pris une photo ensemble - et Fallon a finalement demandé s'il pouvait le conduire à son hôtel. Le jeune homme nommé Leon est parti brièvement et est revenu avec ses parents. Il et sa mère ont ensuite conduit Fallon jusqu'à son hôtel. Fallon a partagé une courte vidéo de la balade en voiture sur Instagram, montrant le trio chantant dans une décapotable.

En guise de remerciement, Fallon a promis d'inviter la mère et le fils sur son émission. Il leur a donné ses coordonnées et leur a demandé de venir à son "Tonight Show" s'ils sont aux États-Unis. "Si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes à New York, j'aimerais m'occuper de vous", a déclaré Fallon. Le présentateur était apparemment à Munich, en Bavière pour un concert d'Adele.

Jeux Olympiques avec Macron et Jagger

Après son court périple en Bavière, Jimmy Fallon est passé en France. Aux Jeux olympiques de Paris, l'animateur américain semblait avoir retrouvé ses repères. Assez pour repérer deux célébrités de premier plan dans le stade : le samedi soir (10 août), le président français Emmanuel Macron (46) a publié un selfie souriant avec Jimmy Fallon, pris par le politique lui-même. "Colocataires ? Meilleurs amis !", a écrit Macron.

Peu de temps après, Jimmy Fallon a partagé une photo avec le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger (81), du Stade de France, où avaient lieu les épreuves d'athlétisme. "Frapper l'OR", a-t-il écrit à côté de la photo.

Plus tard dans la soirée, Fallon a assisté au match de basketball masculin pour la médaille d'or entre les États-Unis et la France, que l'équipe américaine a remporté 98-87. Fallon a été vu sur le côté du terrain en train d'encourager aux côtés de l'ancien joueur de NBA Carmelo Anthony (40).

