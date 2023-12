De l'interdiction des soins aux personnes handicapées à l'augmentation du salaire minimum, ces nouvelles lois entrent en vigueur le 1er janvier.

Alors que de nombreux États dirigés par des démocrates et des républicains ont adopté des mesures visant à atténuer les effets de l'inflation, l'économie demeurant une préoccupation majeure des électeurs à l'approche des élections de 2024, les États ont été divisés selon les lignes de parti sur des questions majeures telles que le droit à l'avortement et la prise en charge des mineurs en fonction de leur sexe.

Voici quelques-unes des mesures fédérales et étatiques qui entreront en vigueur le 1er janvier.

Prise en charge des mineurs en fonction de leur sexe

L'un des principaux sujets abordés par les assemblées législatives des États en 2023 a été la prise en charge des mineurs en fonction de leur sexe, plusieurs États dirigés par des républicains ayant décidé d'imposer des restrictions.

Les soins d'affirmationdu genre couvrent une gamme de traitements et d'approches fondés sur des preuves qui profitent aux personnes transgenres et non binaires. Les types de soins varient en fonction de l'âge et des objectifs du bénéficiaire et sont considérés comme la norme de soins par de nombreuses associations médicales traditionnelles.

L'Idaho et la Louisiane figurent parmi les États qui ont décidé d'interdire ces traitements aux mineurs, et ces interdictions entreront en vigueur lundi.

En vertu de la loi de l'Idaho, les médecins ou praticiens qui fournissent des médicaments bloquant la puberté, des chirurgies d'affirmation du genre ou d'autres traitements à des mineurs sont passibles d'une amende de 5 000 dollars et d'une inculpation pour crime.

En Louisiane, les personnes de moins de 18 ans ne pourront pas bénéficier d'opérations chirurgicales visant à affirmer leur sexe, de médicaments bloquant la puberté et de traitements hormonaux, et les professionnels de la santé qui les fournissent pourraient être sanctionnés par la révocation de leur licence pour une durée minimale de deux ans.

En revanche, le Maryland est l'un des États dirigés par des démocrates qui ont adopté des mesures de protection pour les soins visant à affirmer l'appartenance à un sexe, quel que soit l'âge. À partir de lundi, l'État exigera que Medicaid couvre ces soins.

Protections contre l'avortement

Alors que plusieurs interdictions quasi totales dans des États dirigés par des républicains sont entrées en vigueur en 2023, de nombreux États bleus ont adopté des lois protégeant le droit à l'avortement, dont deux entreront en vigueur lundi.

Une loi de l'État de Washington tente de rendre les procédures d'avortement plus accessibles en modifiant la couverture d'assurance. Tout régime d'assurance maladie émis ou renouvelé à partir du 1er janvier ne pourra pas exiger de participation aux coûts pour les avortements, ce qui inclut généralement les frais à la charge de l'assuré, tels que les franchises et les quotes-parts.

Par ailleurs, une loi-bouclier entrera en vigueur lundi en Californie. Elle protégera les prestataires de soins locaux contre les poursuites judiciaires en dehors de l'État s'ils fournissent des services d'avortement à des patientes résidant dans des États où les lois sur l'avortement sont restrictives. La protection s'étendra également à ceux qui fournissent des soins de confirmation du genre à des patients hors de l'État.

Augmentation du salaire minimum

Près de la moitié des États américains augmenteront leur salaire minimum en 2024.

Les hausses entreront en vigueur le 1er janvier dans les États suivants : Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaï, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Rhode Island, Dakota du Sud, Vermont et Washington, ainsi que Washington, DC.

Dans certains États, comme le Nevada et l'Oregon, les augmentations sont prévues pour le 1er juillet. En Floride, le salaire minimum augmentera le 30 septembre.

Avec cette augmentation, Washington conservera le salaire minimum le plus élevé de tous les États, soit 16,28 dollars, contre 15,74 dollars auparavant. Hawaï connaîtra quant à lui la plus forte augmentation de son salaire minimum, qui passera de 12 à 14 dollars.

Washington, DC, conservera toutefois le salaire minimum le plus élevé du pays, à 17,05 dollars, soit une légère hausse par rapport à l'été dernier, lorsqu'il avait été porté à 17 dollars. Une autre hausse des salaires à Washington, DC, est prévue pour le mois de juillet.

Prêts étudiants, 401(k) et aides financières

Le remboursement des prêts étudiants peut affecter le montant de l'épargne retraite, mais à partir du 1er janvier, une nouvelle loi sur la retraite permettra aux remboursements des prêts étudiants d'augmenter les 401(k) pour certains travailleurs. En vertu de la nouvelle loi, Secure 2.0, les employeurs peuvent compléter les paiements de prêts étudiants admissibles de leurs employés par une contribution au compte de retraite de l'employeur de l'employé.

Le ministère de l'éducation a également récemment mis à jour le Free Application for Federal Student Aid, mieux connu sous le nom de FAFSA. Le formulaire est utilisé pour déterminer l'éligibilité à l'aide financière pour l'année universitaire 2024-2025, et la version mise à jour, qui devrait être publiée dimanche, est plus courte et plus facile à remplir. On s'attend également à ce que de nombreux emprunteurs à faibles revenus puissent bénéficier d'une aide financière plus importante.

Source: edition.cnn.com