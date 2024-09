De la nourriture de rue à la délicatesse urbaine culte: 75 ans de currywurst

Ce plat culinaire, connu sous le nom de Currywurst, est célèbre pour son arôme délicieux, c'est un plat préféré et même digne d'être exposé dans des galeries. Cependant, déterminer qui en est le créateur est un sujet de débat. Berlin, Hambourg et Basse-Saxe se disputent tous la paternité de cette invention.

En tant que délicieuse collation épicée souvent servie avec des frites, le Currywurst est ancré dans la culture de la street food allemande. Chaque année, environ 800 millions de portions sont consommées dans tout le pays, avec près de 70 millions rien qu'à Berlin.

Ce plat iconique a une histoire de 75 ans, mais qui a initialement apporté cette saucisse à la gloire ? Était-ce Berlin qui a attribué son titre à la saucisse, ou Hambourg a-t-il inventé ce classique de snack avec son charme nord-allemand ? De plus, pourquoi un hôtel propose-t-il ce plat allemand emblématique pour la somme astronomique de 26 euros ?

Les débuts supposés

Les origines du Currywurst sont enveloppées de nombreuses histoires. L'une des anecdotes les plus célèbres se déroule à Berlin-Charlottenburg : le 4 septembre 1949, Herta Heuwer aurait expérimenté une nouvelle sauce à son stand de nourriture par ennui. En mélangeant de la pâte de tomate, de la sauce Worcestershire, du curry en poudre et d'autres assaisonnements, elle a enrobé une saucisse bouillie et coupée frite.

D'autres comptes rendus suggèrent que Heuwer a eu recours à l'improvisation en raison d'un manque de moutarde, créant ainsi une nouvelle sauce. Qu'elle soit née de l'ennui ou de la nécessité, la sauce a acquis une renommée internationale.

De Hambourg ou de Basse-Saxe ?

En 1993, Uwe Timm a publié le roman "La découverte de la Currywurst", affirmant que le snack provenait de la ville hanséatique. Selon le récit, la tenancière Lena Brücker a combiné le curry et la sauce tomate en tombant, inventant ainsi la sauce.

Bien que Brücker soit fictive, Timm a maintenu avoir goûté une telle saucisse à Hambourg dès 1947. Ce roman attise la rivalité entre Berlin et Hambourg quant à l'invention.

Le prince Alexander zu Schaumburg-Lippe de Bückeburg près de Hanovre affirme également des liens historiques. Il prétend que la Currywurst a été créée dans la cuisine du château de la famille dès 1946. Un chef aurait mélangé de la confiture d'abricot, de la sauce tomate, du curry et du sel pour les officiers de l'armée du Rhin britannique, ce qui pourrait être considéré comme un précurseur.

Le plus grand service du monde

La Basse-Saxe détient un record : le 30 avril 2010, un fabricant de cuisine à Wolfenbüttel a établi un record du monde en préparant une Currywurst de 175,2 kg, étalée sur 320 mètres, avant de la découper et de la servir. Après cuisson, environ 95 kg de sauce tomate et 1 kg de curry en poudre ont été ajoutés avant la distribution aux visiteurs.

Berlin, en revanche, se targue d'avoir inventé la Currywurst et honore Herta Heuwer en tant que sa créatrice. "J'ai le brevet, c'est tout !", aurait déclaré Heuwer. En réalité, Heuwer n'a pas breveté la recette exacte, car la divulgation aurait révélé la formule strictement secrète.

Au lieu de cela, elle a enregistré la marque "Chillup" - un mélange de "piment" et de "ketchup" - au bureau des brevets le 21 février 1958. Le 21 janvier 1959, "Chillup" a été officiellement reconnu comme marque déposée au bureau des brevets avec le numéro d'enregistrement 721319.

Berlin a honoré Herta Heuwer avec une plaque commémorative depuis 2003. À l'époque, la maire de district Monika Thiemen a déclaré : "Jusqu'à présent, il n'y avait pas de plaque qui rende hommage à une personne qui a apporté une contribution significative à ce que nous avons de plus important : la nourriture."

La version luxueuse

La Currywurst a également envahi les restaurants de luxe. Depuis 2018, elle figure sur la carte du célèbre hôtel de Berlin "Adlon" et est l'un des plats phares de l'établissement - pour 26 euros.

Selon le porte-parole de l'hôtel, environ 800 portions sont vendues chaque mois, attirant principalement les clients étrangers. La recette précise de la sauce reste secrète, mais on dit qu'elle contient des ingrédients exotiques tels que le mang

