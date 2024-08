- De la main dans l'hélicoptère

Katy Perry (39 ans) et Orlando Bloom (47 ans) ont sauté le pas. Le couple célèbre a sauté en hélicoptère dans la mer pendant leurs vacances en Sardaigne. Sur Instagram, la chanteuse a publié une vidéo de l'action.

Une partie de la séquence a été filmée par Orlando Bloom. L'acteur tenait une caméra dans sa main gauche pendant le saut, tout en tenant la main de sa fiancée avec sa main droite. Ils ont compté jusqu'à trois, puis il était temps de se diriger vers l'eau. En l'air, le couple a perdu le contact l'un avec l'autre.

La technique de saut de Katy Perry semble un peu incertaine. Elle écarte les jambes en vol et se met en position accroupie, comme le montre une photo d'Instagram. Orlando Bloom, quant à lui, plonge élégamment et droit. Pas de surprise là-bas, l'acteur de "Le Seigneur des anneaux" est habitué aux activités extrêmes. Dans sa nouvelle série documentaire "Au bord du gouffre", le Britannique tente l'expérience du saut en parachute, de l'escalade et de la plongée en apnée.

La carrière musicale de Katy Perry semble également être en chute libre. Ses deux derniers singles "Woman's World" et "Lifetimes" ont été des échecs selon le magazine d'affaires "Forbes" sur le service de streaming Spotify. Ses espoirs reposent maintenant sur son nouvel album "143", prévu pour le 20 septembre.

Vacances avec un milliardaire

Katy Perry et Orlando Bloom ne sont pas les seuls à passer des vacances en Sardaigne. Ils sont les invités du yacht de 500 millions de dollars du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos (60 ans). L'acteur Leonardo DiCaprio (49 ans) et sa petite amie Vittoria Ceretti (26 ans) sont également censés avoir visité le yacht. La fiancée de Bezos, la présentatrice de télévision Lauren Sánchez (54 ans), est censée avoir piloté l'hélicoptère duquel Bloom et Perry ont sauté. L'année dernière, Perry et Bloom ont également passé des vacances avec le milliardaire d'Amazon sur son bateau.

