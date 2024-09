- De grandes quantités de terre polluée jetées dans un site d'excavation à ciel ouvert.

Six individus liés au secteur des matériaux de construction sontcurrently under investigation for allegedly dumping tons of polluted dirt in the Garzweiler open-pit mine. Plus de 150 agents des forces de l'ordre, y compris ceux de l'Office central de police criminelle de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le parquet de Dortmund et d'autres agences, ont mené des perquisitions à différents endroits à Grevenbroich, Juechen, Krefeld et ailleurs. Cette information a été communiquée par l'Office central de police criminelle et le Bureau central de la lutte contre les crimes environnementaux (ZUKE) basé au parquet de Dortmund.

Des mandats de perquisition ont été exécutés aux locaux commerciaux et aux domiciles d'un homme d'affaires de 56 ans de Grevenbroich, de son fils de 24 ans qui travaille dans l'entreprise, et de quatre autres suspects. Les opérations se sont terminées en fin d'après-midi.

D'autres suspects pourraient être impliqués, et cet aspect sera un point clé de l'enquête, selon le procureur. Aucun détail sur d'éventuelles arrestations ne peut être communiqué pour le moment.

Les suspects sont accusés d'avoir manipulé les documents de livraison

Les suspects sont suspectés d'avoir modifié des milliers de documents de livraison de sociétés de gestion des déchets afin d'éviter le coûteux traitement des sols pollués. L'homme d'affaires de 56 ans et son fils sont censés avoir fourni aux clients des documents falsifiés indiquant un traitement correct et leur avoir facturé des frais exorbitants.

Selon l'enquête en cours, les deux ont prétendument utilisé plusieurs sous-traitants pour le transport, y compris sur les grands sites de construction. La terre a finalement été déposée dans la mine à ciel ouvert de Garzweiler à Juechen. La mine à ciel ouvert de Garzweiler s'étend sur plusieurs villes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, y compris Juechen.

Les investigations remontent à 2021

En réponse à une demande d'information de l'agence de presse dpa, le procureur Alexander Kilimann a confirmé que l'enquête couvrait une période allant de 2021 à aujourd'hui. Les polluants spécifiques sont toujours en cours d'analyse. "Quoi qu'il en soit, la terre était contaminée à un degré tel qu'elle n'aurait pas dû être déposée dans la mine à ciel ouvert."

ZUKE NRW enquête sur les suspects pour contamination des sols, manipulation illégale des déchets, fraude, ainsi que pour falsification de documents et falsification de registres techniques.

Les allégations proviennent d'une plainte pénale déposée par le gouvernement régional de Düsseldorf. ZUKE NRW et une commission spéciale de l'Office central de police criminelle de Rhénanie-du-Nord-Westphalie mènent l'enquête, avec l'aide de l'Unité de coordination des crimes environnementaux de l'Office central de police criminelle de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (VStUK).

L'enquête a révélé que la terre prétendument contaminée contenait, en poids, de grandes quantités d'autres substances, ce qui pourrait avoir contribué à son dépôt illégal dans la mine à ciel ouvert de Garzweiler. Les actions de manipulation des documents de livraison, y compris la falsification des registres techniques et la création de documents de disposal falsifiés, visaient à garder secret le haut contenu en matières grasses de la terre.

