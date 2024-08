- De fortes pluies et tempêtes en Basse-Saxe et à Brême.

En fin de semaine, les habitants de Basse-Saxe et de Brême doivent se préparer à des averses. Selon le Service météorologique allemand (DWD), le début du mercredi sera marqué par des averses et des orages, qui se calmeront en fin d'après-midi. La température oscillera entre 18 et 22 degrés Celsius, avec des vents modérés à frais qui pourront être forts près de la côte et venteux à l'intérieur des terres.

Les heures de sommeil seront accompagnées d'averses légères isolées le long de la côte, laissant le reste de la région sèche. Les températures autour de Göttingen descendront à 9 degrés, tandis qu'en Frise orientale, elles resteront fraîches à 13 degrés.

Conformément aux prévisions du DWD, jeudi verra des averses légères occasionnelles le long de la côte, le reste de la journée restant sec. Les températures maximales prévues près de la côte seront d'environ 22 degrés, tandis que les régions du sud-est pourront atteindre 25 degrés.

Après avoir connu un peu de répit en fin d'après-midi le mercredi, les habitants de Brême doivent se préparer à de nouvelles averses jeudi, selon les prévisions du DWD. Les régions côtières de Basse-Saxe et de Brême devraient continuer à connaître des averses légères par intermittence pendant cette période.

Lire aussi: