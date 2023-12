De Berlin à la Cisjordanie : pourquoi construire des murs ?

Dans un moment de peur, de détermination, de fierté ou de défi, nous érigeons des barrières, d'abord émotionnelles puis, souvent, physiques.

Ensuite, nous devons vivre avec elles, autour d'elles et à travers elles. Nous les voyons s'effondrer, devenir des outils pour d'autres, ou simplement un autre site dans notre paysage encombré et frénétique.

En novembre, pour commémorer le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, j'ai organisé une exposition pour l'Annenberg Space for Photography à Los Angeles, intitulée "W|ALLS : Defend, Divide, and the Divine".

L'idée est venue de la directrice de l'institution, Katie Hollander, qui était à la fois inspirée par l'anniversaire du mur de Berlin et fascinée par l'évidence que le monde, une fois de plus, semblait obsédé par les murs, mais en les érigeant au lieu de les démolir.

Les jours qui ont entouré le 9 novembre 1989 ont marqué un moment décisif pour les gens d'une certaine génération.

Bien sûr, le fait que cet événement ait été télévisé et documenté par tant de personnes nous a donné l'impression d'être là, au cœur de l'action. La "réunification" n'était pas seulement une abstraction politique ou une description éditoriale ; c'était une cacophonie émotionnelle d'un peuple uni, comme l'a relayé la photographe du Washington Post Carol Guzy, qui a capturé des personnes célébrant ce jour-là (y compris l'image du haut). "La chute du mur de Berlin a certainement été un moment étonnant de joie incroyable pour les deux parties qui avaient été séparées pendant si longtemps", a déclaré Mme Guzy.

À ce moment-là, en novembre 1989, il y avait 15 murs frontaliers dans le monde. En mai 2018, il y en avait plus de 77, selon Elisabeth Vallet, professeur de géographie à l'université de Québec-Montréal.

L'année 2020 marque le 35e anniversaire de l'accord de Schengen, qui a conduit la plupart des pays européens à abolir leurs frontières intérieures. Aujourd'hui, même ces murs sont en train d'être reconstruits - idéologiquement, émotionnellement et physiquement. Kai Wiedenhöfer, étudiant à Berlin en 1989, a documenté - de manière systématique, panoramique et magnifique - cette vague de construction de murs dans le monde entier, comme s'il essayait de comprendre comment cet exemple monumental de l'échec d'un mur pouvait être presque immédiatement oublié.

Après des décennies de travail, Wiedenhöfer conclut : "C'est une idée primitive de résoudre les problèmes avec un mur. Les gens ne peuvent pas discuter ou trouver une solution, ils construisent un mur. Mais avec le temps, cela crée encore plus de problèmes". Comme l'observe la politologue Wendy Brown dans son livre "Walled States, Waning Sovereignty", "il semble que nous soyons entrés dans une ère de réorganisation nationaliste intensive, assurée par la construction de murs, au sens propre comme au sens figuré, entre les États-nations".

Les photographes - commerciaux, photojournalistes, conceptuels et amateurs - ont capturé cette prolifération de murs qui définissent rapidement les lignes d'horizon de nos vies. Lorsque j'ai cherché des images pour l'exposition, j'ai pu puiser dans toutes ces sources car, où que nous voyagions, il semble que nous trouvions des murs qui s'élèvent ou dont les décombres restent quelque part dans le paysage, ce qui confirme que l'homme a toujours construit des murs, quelle que soit la culture ou l'époque. De même, l'homme a toujours trouvé des moyens de briser les barrières.

Il y a l'escalade ou le démantèlement au sens propre, mais les interventions artistiques peuvent être tout aussi puissantes.

Il existe de nombreux exemples de graffitis et de peintures murales qui transforment un mur en toile ou en panneau d'affichage, mais il y a aussi les performances et les sculptures qui utilisent même la clôture la plus utilitaire comme dispositif poétique.

Un certain nombre d'entre elles ont été réalisées à la frontière entre les États-Unis et le Mexique au cours des dernières années. "Teeter Totter Wall", du studio d'architecture Rael San Fratello, a réuni les gens des deux côtés en enfilant des bascules roses à travers les lattes de la clôture pour que les résidents des deux côtés puissent faire un tour, révélant ainsi l'interconnexion de ces communautés.

L'artiste Tanya Aguiñiga a lancé le projet AMBOS, une série pluriannuelle et multidimensionnelle qui comporte de nombreux niveaux d'engagement avec les communautés frontalières entre les États-Unis et le Mexique, du dialogue aux interventions artistiques.

Dans leur œuvre "Tensión", Aguiñiga et Jackie Amézquita ont créé une variante du tissage backstrap, une technique précoloniale qui crée une tension dans les fils de chaîne en utilisant le corps du tisserand avec un ancrage stationnaire comme un poteau de lit.

Au lieu d'un objet inanimé, les deux femmes servent de structure au métier à tisser et se passent la navette dans les deux sens pour tisser le textile. Le passage d'un objet à travers la clôture est interdit, ce qui, avec l'acte de création par contact, reflète élégamment la dépendance des villes frontalières et les problèmes fondamentaux que pose la militarisation des contacts pour la stabilité économique.

Ces communautés et leurs pays sont unis fondamentalement par la terre et pratiquement par l'économie, même si un mur les sépare.

Mais nous avons aussi trouvé des exemples de murs qui rassemblent les gens au sein d'une communauté, comme le montre magnifiquement la photographie d'Ami Vitale montrant deux femmes se rencontrant dans un puits d'escalier à Jaipur, en Inde.

Comme toutes les photographies de l'exposition "W|ALLS", elle illustre la nature multivalente d'un mur - de la simple ingénierie à l'esthétique superficielle en passant par le symbolisme subjectif.

SHAN Wallace a découvert une histoire similaire et surprenante lorsqu'elle s'est rendue à Détroit pour photographier le "8-Mile Wall", un rare exemple de politiques de prêt discriminatoires ("redlining") se manifestant dans un quartier plutôt que sur la carte d'une banque. Pour l'exposition, Wallace a écrit : "Le mur de 8 miles a créé une communauté soudée qui se serre les coudes et fait la fête ensemble. Enracinée dans le racisme et la discrimination, cette barrière connue sous le nom de "mur de Détroit", "mur des lamentations", "mur de Birwood" ou "mur de Berlin" n'est qu'une petite partie de l'histoire de ce quartier.

"Ce quartier résilient de 8-Mile - plein de familles noires, de personnes âgées de 90 ans qui se souviennent avec vivacité des jours de gloire, de pères avec de vieilles voitures peintes avec des jantes de 22 pouces, de tantes aux ongles longs et aux doigts ondulés, d'enfants rieurs - s'est engagé à embrasser l'histoire du mur de Détroit tout en créant et en réimaginant une communauté plus équitable et plus sûre, définie par eux selon leurs propres termes."

L'année dernière, à la même époque, alors que nous commencions à sécuriser les photographies pour "W|ALLS", nous regardions aux États-Unis, choqués et honteux, Donald Trump fermer le gouvernement et prendre en otage les salaires des employés fédéraux, en essayant de forcer le Congrès à lui donner de l'argent pour un mur le long de la frontière méridionale. Si la teneur des événements - une grande anxiété et des divisions qui déraillent - peut être la même en cette période de fêtes, le mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique semble être un lointain souvenir, remplacé par un chœur de cris contre les abus de pouvoir des deux côtés de l'allée. Manifestement, les murs continuent de s'élever.

Image du haut : La photographie de Carol Guzy montre des personnes fêtant le démantèlement du mur de Berlin le 9 novembre 1989.

Source: edition.cnn.com