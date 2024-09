DAZN annonce publiquement son éventuel retrait intégral de la Bundesliga.

Malgré la querelle en cours avec la Deutsche Fußball Liga (DFL), le canal numérique de sport DAZN prévoit d'éliminer ses pertes et de réaliser un bénéfice d'ici la fin de 2024, a révélé le PDG Alice Mascia au magazine "Capital". D'ici la deuxième moitié de l'année prochaine, "nous atteindrons notre première demi-année bénéficiaire", a déclaré Mascia. "En 2025, nous prévoyons d'être bénéficiaires toute l'année."

Mascia a célébré cela comme un jalon important pour l'industrie du sport en Allemagne. "Nous prouvons qu'il y a de l'argent à se faire avec le sport en direct, malgré les sceptiques", a-t-elle déclaré. Depuis son lancement en Allemagne en 2016, l'entreprise internationale a diffusé des matchs en direct de la Bundesliga et de la Ligue des champions, entre autres. Pendant l'entretien, Mascia a maintenu sa position dans le différend avec la DFL, actuellement en cours de négociation à l'Institut allemand d'arbitrage (DIS). En avril, DAZN avait menacé d'engager des poursuites judiciaires supplémentaires et de quitter la Bundesliga.

"We're leaving no stones unturned", a déclaré Mascia. Ce différend porte sur le droit de la concurrence européenne, qui peut être traité devant les tribunaux civils. La possibilité d'un retrait total de la Bundesliga reste ouverte. "Nous sommes une entité mondiale, donc la Bundesliga n'est pas notre seul objectif", a-t-elle ajouté.

Les tensions entre DAZN et la DFL ont augmenté lors de l'enchère d'avril et d'une garantie bancaire. Le différend a éclaté lorsque la DFL a attribué le paquet de droits télévisés B, comprenant 196 matchs en direct pour les saisons 2025/26 à 2028/29, au fournisseur de télévision payante Sky. DAZN a accusé la DFL d'avoir rejeté son offre supérieure en raison d'une demande de garantie bancaire précipitée qui n'a pas pu être satisfaite en 24 heures.

Des doutes ont surgi concernant la stabilité financière de DAZN et l'investisseur Len Blavatnik. "Parmi les enchérisseurs, personne ne croît et ne réalise des bénéfices aussi rapidement que nous - ce qui est bénéfique pour les ligues et associations avec lesquelles nous collaborons", a expliqué Mascia. "En ce qui concerne Len Blavatnik : depuis le lancement de DAZN, il a investi plus de 6 milliards de dollars dans les droits, la technologie et le personnel. Les investissements de Blavatnik ont considérablement augmenté la valeur des droits médias des clubs."

L'enchère a été suspendue par la DFL après l'attribution du plus grand paquet de droits à Sky. DAZN a ensuite déposé une plainte auprès de l'Institut allemand d'arbitrage. Mascia a exprimé son confusion quant à la situation. "C'est parfois difficile à comprendre que nous devons lutter juridiquement non seulement pour payer plus d'argent à la DFL, mais pour être autorisés à lui payer", a-t-elle déclaré. Une décision sur leurs projets futurs est attendue pour mardi prochain.

