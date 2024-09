Dax continue de plonger plus profondément sous le record.

Le Dax plonge après son pic. Dans un marché mondial assourdi, l'indice allemand réputé a terminé sa séance du mardi en baisse de 0,83 %, à 18 591,85 points. Le MDax des entreprises de taille moyenne a suivi la tendance, reculant de 0,43 % à 25 296,83 points.

Au début de cette semaine, le Dax s'est approché du seuil historique de 19 000 points mais a reculé juste avant. Les analystes du marché sont actuellement fixés sur les données économiques, notamment celles des États-Unis, et les implications pour la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Les murmures d'une possible récession semblent gagner du terrain. Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, prévu pour vendredi, est maintenant sous les projecteurs. Ces données devraient façonner les attentes quant à une éventuelle baisse des taux d'intérêt de la Fed. En attendant, il semble que les investisseurs optent pour la prudence, hésitant à prendre des risques importants.

Traditionnellement, septembre pose des défis pour les marchés financiers. Cependant, les analystes techniques d'Index-Radar recommandent de ne pas accorder trop d'importance à la récente baisse. "Après la forte hausse en août, de nombreux indices avaient atteint des sommets records et étaient devenus techniquement surchauffés. La prise de bénéfices actuelle pourrait être considérée comme une simple tempête estivale."

La Bourse, en particulier le Dax et le MDax, a été influencée par les données économiques et les éventuelles modifications de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs, en raison des rumeurs d'une possible récession et des données économiques à venir, optent pour la prudence et sont réticents à prendre des risques importants en Bourse.

